Χρυσοχοΐδης: Τον Ιούνιο η εγκατάσταση 1.000 καμερών στους δρόμους - Προβλήματα με τις κάμερες της Περιφέρειας
09:05 - 10 Νοε 2025

Χρυσοχοΐδης: Τον Ιούνιο η εγκατάσταση 1.000 καμερών στους δρόμους - Προβλήματα με τις κάμερες της Περιφέρειας

Reporter.gr Newsroom
Του χρόνου τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η εγκατάσταση 1.000 καμερών στους δρόμους, οι οποίες θα λειτουργούν με ευθύνη του υπουργείου Υποδομών ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. «Μέσα από αυτές θα λειτουργεί και η ΕΛΑΣ, η οποία θα επιβάλλει τα πρόστιμα ηλεκτρονικά», δήλωσε.

Από την άλλη μεριά φαίνεται, ωστόσο, πως υπάρχει κάποια ασυνεννοησία σχετικά με τις κάμερες που έχει ανακοινώσει ότι θα τοποθετήσει η περιφέρεια Αττικής.

«Οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής ήταν να τοποθετηθούν τώρα, αλλά αντιλαμβάνομαι υπάρχουν κάποια προβλήματα που δεν γνωρίζω ακριβώς», τόνισε ο υπουργός χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης είπε ακόμα πως τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει ένα νομοσχέδιο για την τοποθέτηση body καμερών πάνω στους αστυνομικούς.

Ερωτηθείς για τυχόν καθυστερήσεις εκ μέρους της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σημείωσε πως «υπάρχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Οι ρυθμοί πολλών αρχών και πολλών υπηρεσιών είναι πάρα πολύ αργοί και ορισμένες φορές αντιδρώ κι εγώ επειδή υπάρχει μια χαλαρότητα συνολικότερη στα πράγματα, η οποία είναι εξοργιστική. Έχει σημασία να δούμε πώς μπορεί το Δημόσιο να λειτουργεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά».

