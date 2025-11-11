Χρηστίδης: Οι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους γιατί όσα δικαιούνται έχουν κατασπαταληθεί

Την ανάγκη να στηριχτούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με κάθε τρόπο, τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, την Τρίτη (11/11), σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς πρωτογενή τομέα.

Ο κ. Χρηστίδης τόνισε πως «3.2 δισ. ευρώ δίνονται κάθε χρόνο ως επιδοτήσεις» και συνέχισε, λέγοντας: «Πρέπει να αναρωτηθούμε που πήγαν αυτά τα χρήματα, τα τελευταία έξι χρόνια. Αυτό που προκύπτει από την Eξεταστική Eπιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι είναι πολλοί αυτοί, οι οποίοι έχουν σπαταλήσει τα χρήματα. Αυτό οδηγεί τους αγρότες να βγαίνουν στους δρόμους, γιατί την ίδια ώρα που “τρώγονται” όλα αυτά τα χρήματα, οι ίδιοι δεν παίρνουν αυτά τα οποία δικαιούνται. Μαζί με τα ξερά έχουν καεί και τα χλωρά».

Δεν είναι τυχαίο - όπως πρόσθεσε - ότι 7 στους 10 Έλληνες, στις δημοσκοπήσεις, δείχνουν ότι υπάρχουν ζητήματα διαφθοράς με αυτή την κυβέρνηση, «γιατί από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την υπόθεση των ΕΛΤΑ υπάρχει κατασπατάληση χρήματος».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε, ακόμη, τη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ αντιλαμβάνεται και επιχειρεί να διαχειριστεί τα ζητήματα βίας, στην Κρήτη, με εκείνον της κυβέρνησης.

«Είναι άλλο το μοντέλο του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος για την αντιμετώπιση της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας, κάνει απλά μια κυριακάτικη ανάρτηση στο Facebook και άλλο το μοντέλο Ανδρουλάκη, ο οποίος πηγαίνει στην Κρήτη, συζητά με την τοπική κοινωνία για να βρεθεί μια λύση, πέρα από κόμματα και χρώματα», δήλωσε και πρόσθεσε:

«Αυτή η κυβέρνηση κυβερνά εξίμισι χρόνια. Αυτό το οποίο συνέβη στα Βορίζια, συνέβη και πριν από δύο χρόνια στα Ανώγεια, συνέβη και σε άλλες περιοχές. Εδώ χρειάζεται αντιμετώπιση του προβλήματος. Εάν το πρόβλημα αντιμετωπίζεται απλά επικοινωνιακά, κάθε φορά που προκύπτει, τότε η συζήτηση δεν έχει κανένα νόημα».

Υποστήριξε σθεναρά ότι αυτό που χρειάζεται είναι αλλαγή της κουλτούρας που υπάρχει ότι «λύνουμε τις διαφορές μας μέσω της οπλοχρησίας».

Σε αυτό το πλαίσιο, έβαλε κατά του Άδωνι Γεωργιάδη για τις πρόσφατες δηλώσεις του περί οπλοκατοχής. Όπως, χαρακτηριστικά, είπε: «Πόσο μάλλον όταν βλέπουμε υπουργούς να βγαίνουν στα κανάλια και να υπερασπίζονται τη λογική αυτή. Και δεν βλέπω την κυβέρνηση να αδειάζει τον κύριο Γεωργιάδη. Ίσα ίσα αποδέχεται πλήρως τα ζητήματα αυτά. Και ειλικρινά αναρωτιέμαι, αν βγει αύριο το πρωί ένας άλλος υπουργός και πει ότι είναι υπέρ της θανατικής ποινής, τι θα βγούμε να πούμε; Έχει κάποιος την πλήρη ανοχή να λέει ότι θέλει στη δημόσια συζήτηση;».

Αναφερόμενος, δε, στην προσπάθεια διεύρυνσης που κάνει το ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι το μείζον είναι να απευθυνθεί στους ανθρώπους εκτός των τειχών, «σε εκείνους που δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα, τους αγρότες που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα, τις μητέρες που ανησυχούν για το αν το παιδί τους θα αρρωστήσει, ποιος θα πάρει το παιδί από το σχολείο, τους συνταξιούχους που αγωνιούν για το τι θα πάρουν».

Συμπλήρωσε ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα πατριωτική πολιτική, την οποία - όπως είπε - μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει, αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες και δίνοντας ελπίδα σε κάθε γενιά και σε κάθε γωνιά της πατρίδας.

«Μόνο το ΠΑΣΟΚ αποτελεί εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες μας και να απευθυνθούμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας. Το ΠΑΣΟΚ έχει τη σοβαρότητα, την ιστορία, τα στελέχη, την ενσυναίσθηση να απευθυνθεί και στους πολίτες που προέρχονται από την Κεντροαριστερά και στους πολίτες, οι οποίοι προέρχονται από αυτό που, κάποτε, αποκαλούσαμε κεντροδεξιά», κατέληξε.