ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κάλεσμα Φάμελλου για συνεργασίες: Αναγκαία μία «ενιαία απάντηση» από τον προοδευτικό χώρο
Πολιτική
16:17 - 11 Νοε 2025

Κάλεσμα Φάμελλου για συνεργασίες: Αναγκαία μία «ενιαία απάντηση» από τον προοδευτικό χώρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Πρέπει να προχωρήσει ο προοδευτικός χώρος· και ο προοδευτικός και ο δημοκρατικός χώρος της χώρας μας, σε μια συγκρότηση ενιαίας απάντησης που να έχει χαρακτηριστικά και ψηφοδελτίου. Δηλαδή μια απάντηση η οποία θα είναι διαθέσιμη στον πολίτη στις άλλες εκλογές, γιατί δεν πάει άλλο με τον κ. Μητσοτάκη», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, την Τρίτη (11/11), μιλώντας στον «Αθήνα 9,84».  

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κουμουνδούρου – όπως τόνισε – επιμένει στη «γραμμή» των συνεργασιών, μία πρόταση που περιλαμβάνει και τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Φάμελλος είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα αλλάξει η άποψη και η ανάγκη για την ελληνική κοινωνία να συνεργαστούμε, έτσι ώστε να συγκλίνουμε σε μια τέτοια πρόταση. Προφανώς περιλαμβάνει και τον Αλέξη Τσίπρα η πρόταση. Αν είναι δυνατόν».

Μίλησε, μάλιστα, για «δημόσιο κάλεσα», προκειμένου «το συντομότερο δυνατόν να υπάρχουν κοινές πρωτοβουλίες, γιατί επείγουν τα προβλήματα», όπως είναι μεταξύ άλλων, τα ΕΛΤΑ, οι επιδοτήσεις των αγροτών, η ακρίβεια και τα υπερκέρδη των τραπεζών.

«Ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θεωρώ πολιτικό μου καθήκον και ευθύνη, να κάνω ό,τι δυνατόν για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Και αυτό σημαίνει να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συμφωνήσουμε», είπε ο κ. Φάμελλος.

Όσον αφορά το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, δήλωσε πως θα το διαβάσει «με ενδιαφέρον», «γιατί είναι πολλά θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και είναι πολύ σημαντικό και το πολιτικό κεφάλαιο και η συμβολή του Αλέξη Τσίπρα».

Ερωτηθείς, δε, σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «απόλυτη καταιγίδα στον πρωτογενή τομέα» και «συνολική κατάρρευση», ενώ σχολιάζοντας την επίσκεψη του πρωθυπουργού στον Έβρο, είπε: «Ο κ. Μητσοτάκης βγάζει υποκριτικές φωτογραφίες στον φράχτη, αλλά δεν κάνει τίποτα για τους πολίτες που πρέπει να ζήσουν και να ευημερούν μέσα στη χώρα μας, στον τόπο μας, στον Έβρο». «Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ζώα χαμένα, ελληνικές φυλές που απειλούνται, ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα. Αμφισβητείται ο κτηνοτροφικός τομέας, και παράλληλα στο επίπεδο των επιδοτήσεων- ενισχύσεων, έχουν επιδοτήσεις- ενισχύσεις του 2024 που δεν έχουν δοθεί, άρα χρέη τεράστια στην περιοχή, σε όλο τον κύκλο τον οικονομικό γύρω απ’ τους αγρότες», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Σχετικά με τα ΕΛΤΑ, τόνισε πως «η λύση για να πάνε καλύτερα τα ΕΛΤΑ και άλλες υπηρεσίες στη χώρα μας, όπως ο πρωτογενής τομέας, είναι να φύγει το συντομότερο ο κ. Μητσοτάκης».

Άφησε αιχμές εναντίον της κυβέρνησης ότι δεν έχει κανένα σχέδιο, και πως «όλα αυτά είναι δικαιολογίες και προχειρότητες της τελευταίας στιγμής».

«Είναι δυνατόν να ανακαλύψουν ένα σχέδιο μέσα σε μια βδομάδα; Έξι χρόνια τι κάνουν; Δεν είναι “άριστοι”, δεν είναι “επιτελικό κράτος”;», διερωτήθηκε, σχολιάζοντας πως «εδώ είναι μπλεγμένοι όλοι, γιατί το ξέρανε». «Είναι και ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Παπαστεργίου. Και εμείς ζητάμε ένα απλό πράγμα. Kαι χθες έκανα επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, να συνεδριάσουν οι Επιτροπές της Βουλής, γιατί αυτό είναι Δημοκρατία», είπε.

«Θεωρώ ότι η κυβέρνηση, επειδή δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις σε σημαντικά ζητήματα και ελλείμματα, έχει επιλέξει να απαξιώσει τους θεσμούς και όχι μόνο τη Βουλή, και άλλους θεσμούς, και δυστυχώς περιλαμβάνονται μέσα σ’ αυτούς και οι Ανεξάρτητες Αρχές και η Δικαιοσύνη. Και θεωρώ ότι αυτό είναι επιλογή του κ. Μητσοτάκη γιατί δεν μπορεί να αντέξει και δεν ανέχεται την κριτική και τη Δημοκρατία», τόνισε ο Σ. Φάμελλος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα
Πολιτική

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές
Πολιτική

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»
Πολιτική

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ