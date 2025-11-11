ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ζαχαράκη: Σε λειτουργία από το Μάρτιο του 2026 νέα πλατφόρμα για καταγραφή και πρόβλεψη των εκπαιδευτικών κενών
Πολιτική
17:29 - 11 Νοε 2025

Ζαχαράκη: Σε λειτουργία από το Μάρτιο του 2026 νέα πλατφόρμα για καταγραφή και πρόβλεψη των εκπαιδευτικών κενών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του υπουργείου για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, με προσλήψεις αναπληρωτών και τη δημιουργία μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας πρόβλεψης και καταγραφής των αναγκών, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2026.

Η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε ήδη από τον Μάρτιο του 2025, ώστε να υπάρχει έγκαιρος και ακριβής προγραμματισμός διορισμών και προσλήψεων.

Φέτος τον Αύγουστο, διορίστηκαν 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ πραγματοποιήθηκαν δύο φάσεις προσλήψεων για 37.000 αναπληρωτές, με την τρίτη φάση να ακολουθεί με περίπου 8.000 επιπλέον προσλήψεις. Η νέα πλατφόρμα EDU-Plan θα αξιοποιεί οργανικές θέσεις, λειτουργικές ανάγκες, δημογραφικά στοιχεία και χαρακτηριστικά σχολείων, παρέχοντας για πρώτη φορά πλήρη εικόνα των κενών και επιτρέποντας τον προγραμματισμό με διαφάνεια και ακρίβεια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δυσπρόσιτες περιοχές, με διπλή μοριοδότηση για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκεί, μέριμνα για στέγαση μέσω δημοτικών και στρατιωτικών κατοικιών ή φορολογικών κινήτρων, καθώς και νέο επίδομα μετακίνησης και στέγασης έως 150 ευρώ το μήνα.

Η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών συνεχίζεται, με νέα διαδραστικά μέσα (π.χ. 2.900 επιπλέον πίνακες), βιβλιοθήκες μέσω ΕΣΠΑ και την πρόσληψη 400 βιβλιοθηκονόμων. Παράλληλα, επεκτείνεται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», με στόχο την ανακαίνιση πάνω από 2.000 σχολείων μέχρι το 2028, μέσω σταθερής χρηματοδότησης από τράπεζες και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η υπουργός τόνισε τη σημασία της δημιουργικής μάθησης, όπως χειροτεχνίες και πολιτιστικές δραστηριότητες, που ενισχύουν δεξιότητες, φαντασία και ψυχική ανθεκτικότητα. Παράλληλα, ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη χρήση του ChatGPT, σε συνεργασία με την OpenAI και το Ίδρυμα Ωνάση.

Στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, εφαρμόζεται πλέον η διαδικασία διαγραφής «αιώνιων» φοιτητών, με παράλληλη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας για όσους βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους, ενώ εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες, όπως άτομα με αναπηρία, μητέρες και εργαζόμενοι φοιτητές. Επιπλέον, συνεχίζεται η πιστοποίηση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, με στόχο υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια και ενίσχυση της επιστροφής Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο, συνδυάζοντας δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, ξενόγλωσσα προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες, προσφέροντας στους νέους επιλογές και κίνητρα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στη χώρα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης: Κόσμημα για το ΕΣΥ το νέο νοσοκομείο Κομοτηνής
Πολιτική

Μητσοτάκης: Κόσμημα για το ΕΣΥ το νέο νοσοκομείο Κομοτηνής

Θεοδωρικάκος από Κομοτηνή: Η Interplast δείχνει τον δρόμο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Θεοδωρικάκος από Κομοτηνή: Η Interplast δείχνει τον δρόμο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας

Αρανίτης: Στη σωστή κατεύθυνση οι κρατικές πρωτοβουλίες για τη λειψυδρία στην Αττική
ΥΔΡΕΥΣΗ

Αρανίτης: Στη σωστή κατεύθυνση οι κρατικές πρωτοβουλίες για τη λειψυδρία στην Αττική

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ζαχαράκη: Αξιόπιστο σύστημα οι Πανελλαδικές, αλλά έχει φτάσει στα όριά του
Πολιτική

Ζαχαράκη: Αξιόπιστο σύστημα οι Πανελλαδικές, αλλά έχει φτάσει στα όριά του

Δημόσια Σχολεία: Σχεδόν 70.000 παιδιά γράφτηκαν στην Α’ Δημοτικού για το έτος 2026-2027
Ειδήσεις

Δημόσια Σχολεία: Σχεδόν 70.000 παιδιά γράφτηκαν στην Α’ Δημοτικού για το έτος 2026-2027

ΠΑΣΟΚ: Ποιο είναι το συνολικό σχέδιο του Υπ. Παιδείας για την αναβάθμιση του δημόσιου Πανεπιστημίου;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ποιο είναι το συνολικό σχέδιο του Υπ. Παιδείας για την αναβάθμιση του δημόσιου Πανεπιστημίου;  

Σκέρτσος: Τις επόμενες εβδομάδες η πρόταση για το νέο ενιαίο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας
Πολιτική

Σκέρτσος: Τις επόμενες εβδομάδες η πρόταση για το νέο ενιαίο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ