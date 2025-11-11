Ζαχαράκη: Σε λειτουργία από το Μάρτιο του 2026 νέα πλατφόρμα για καταγραφή και πρόβλεψη των εκπαιδευτικών κενών

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του υπουργείου για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, με προσλήψεις αναπληρωτών και τη δημιουργία μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας πρόβλεψης και καταγραφής των αναγκών, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2026.

Η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε ήδη από τον Μάρτιο του 2025, ώστε να υπάρχει έγκαιρος και ακριβής προγραμματισμός διορισμών και προσλήψεων.

Φέτος τον Αύγουστο, διορίστηκαν 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ πραγματοποιήθηκαν δύο φάσεις προσλήψεων για 37.000 αναπληρωτές, με την τρίτη φάση να ακολουθεί με περίπου 8.000 επιπλέον προσλήψεις. Η νέα πλατφόρμα EDU-Plan θα αξιοποιεί οργανικές θέσεις, λειτουργικές ανάγκες, δημογραφικά στοιχεία και χαρακτηριστικά σχολείων, παρέχοντας για πρώτη φορά πλήρη εικόνα των κενών και επιτρέποντας τον προγραμματισμό με διαφάνεια και ακρίβεια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δυσπρόσιτες περιοχές, με διπλή μοριοδότηση για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκεί, μέριμνα για στέγαση μέσω δημοτικών και στρατιωτικών κατοικιών ή φορολογικών κινήτρων, καθώς και νέο επίδομα μετακίνησης και στέγασης έως 150 ευρώ το μήνα.

Η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών συνεχίζεται, με νέα διαδραστικά μέσα (π.χ. 2.900 επιπλέον πίνακες), βιβλιοθήκες μέσω ΕΣΠΑ και την πρόσληψη 400 βιβλιοθηκονόμων. Παράλληλα, επεκτείνεται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», με στόχο την ανακαίνιση πάνω από 2.000 σχολείων μέχρι το 2028, μέσω σταθερής χρηματοδότησης από τράπεζες και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η υπουργός τόνισε τη σημασία της δημιουργικής μάθησης, όπως χειροτεχνίες και πολιτιστικές δραστηριότητες, που ενισχύουν δεξιότητες, φαντασία και ψυχική ανθεκτικότητα. Παράλληλα, ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη χρήση του ChatGPT, σε συνεργασία με την OpenAI και το Ίδρυμα Ωνάση.

Στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, εφαρμόζεται πλέον η διαδικασία διαγραφής «αιώνιων» φοιτητών, με παράλληλη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας για όσους βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους, ενώ εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες, όπως άτομα με αναπηρία, μητέρες και εργαζόμενοι φοιτητές. Επιπλέον, συνεχίζεται η πιστοποίηση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, με στόχο υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια και ενίσχυση της επιστροφής Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο, συνδυάζοντας δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, ξενόγλωσσα προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες, προσφέροντας στους νέους επιλογές και κίνητρα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στη χώρα.