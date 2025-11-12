15:14 - 12 Νοε 2025

Ελλάδα Δύο -από τον πάτο- Τελεία Μηδέν

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Τις δεύτερες μικρότερες μισθολογικές απολαβές στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν οι Έλληνες, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο μέσος μισθός για πλήρους απασχόλησης εργαζόμενο στην Ελλάδα ήταν €18.000 ευρώ το 2024, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν υπερδιπλάσιος, και συγκεκριμένα €39.800 το χρόνο.

Μόνο η Βουλγαρία είχε μικρότερο μέσο μισθό από την Ελλάδα στα €15.400 το χρόνο. Ακόμη και η συμπαθής γειτονική χώρα όμως βρίσκεται σε τροχιά να μας ξεπεράσει, αφού τα τελευταία τρία χρόνια (μεταξύ 2022 και 2024) τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι ο ετήσιος μισθός έχει αυξηθεί κατά €3.500 στην Βουλγαρία και μόλις κατά €1.500 στην Ελλάδα την ίδια περίοδο.

Να σημειωθεί ότι τo 2023 η Ελλάδα ήταν τρίτη από το τέλος, πάνω από την Ουγγαρία, η οποία πλέον μας ξεπέρασε. Χάσαμε δηλαδή μία θέση από την Ουγγαρία, ενώ η Βουλγαρία ολοένα και μας πλησιάζει.

Στα παραπάνω, προσθέστε δύο ακόμα ειδήσεις και μία έρευνα που έγιναν γνωστές τις τελευταίες ώρες, οι οποίες συνθέτουν τη... μαγεία του να ζεις το μύθο σου στην Ελλάδα 2.0:

Η πρώτη είδηση προκύπτει από έρευνα της Nielsen σχετικά με τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, στα οποία οι πολίτες έχουν ξοδέψει στο 10μηνο του 2025 σχεδόν 1 δισ. ευρώ περισσότερο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2024.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός έστω κι αν έχει υποχωρήσει στο 2%, υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες που "πονάνε" ιδιαίτερα τις τσέπες. Η μία είναι τα ενοίκια που συνεχίσουν να αυξάνονται σταθερά με διψήφιο ποσοστό και η άλλη το κρέας, που... ξεφεύγει.

Στη λιανική η μέση τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος διαμορφώνεται στα 15 με 17 ευρώ το κιλό, από 12 με 13 ευρώ που ήταν πριν από έναν χρόνο, ενώ στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι σύντομα μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 20 ευρώ το κιλό.

Ανατιμήσεις, όμως, καταγράφονται και στα υπόλοιπα κρέατα, λόγω της εξάπλωσης της ευλογιάς. Το πρόβειο κρέας πωλείται από τον παραγωγό στα 4,5 με 4,8 ευρώ το κιλό από 3,5 με 3,8 ευρώ που ήταν το προηγούμενο διάστημα. Αντίστοιχα, η τιμή παραγωγού για το αρνί διαμορφώνεται στα 9,5 ευρώ το κιλό από 7,5 ευρώ που ήταν πριν την έναρξη της νόσου.

Κερασάκι στην τούρτα από την GenZ

Ως κερασάκι στην τούρτα ήρθε η πανελλαδική έρευνα «Νέοι και Εργασία 2025», για την Generation Z (νέων έως 29 ετών) στην Ελλάδα, την οποία παρουσίασε το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σε συνεργασία με την εταιρεία ALCO.

Στην Ελλάδα του 2025, λοιπόν, μόλις το 20% των νέων εργαζόμενων ζουν μόνοι τους. Το 45% των νέων εξακολουθεί να ζει με την οικογένειά του (το ποσοστό αυτό γι' αυτούς που εργάζονται με μερική απασχόληση ανεβαίνει στο 65%) και το 30% με φίλο ή σύντροφο.

Το 70% δηλώνει ότι τα εισοδήματά του δεν επαρκούν για τις βασικές ανάγκες και το 62% αναγνωρίζει οικονομική εξάρτηση από τους γονείς.

Το 62% αναφέρει ότι η εργασία επηρεάζει αρνητικά την προσωπική του ζωή.

Το 72% των νέων εργαζομένων δηλώνει ότι δεν διαβλέπει επαγγελματικές προοπτικές στη χώρα και μόνο το 9% δηλώνει ικανοποιημένο από τις επαγγελματικές του προοπτικές.

Το 79% πιστεύει πως η γενιά των γονιών του έζησε καλύτερες εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες.

Το 46% δηλώνει το ενδιαφέρον του να εργαστεί στο εξωτερικό.

Το 65% πιστεύει ότι δεν είναι εφικτό να δημιουργήσει οικογένεια με τις παρούσες συνθήκες εργασίας του.

Με τις υγείες μας...

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 17:55
