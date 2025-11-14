Μαρινάκης: Θετικό κλίμα στην ακρόαση φορέων για νομοσχέδιο ΕΡΤ - Έμφαση στον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια

Με ευρεία αποδοχή και θετικές αξιολογήσεις από τους φορείς του κλάδου συνοδεύτηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου για την ΕΡΤ στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το σχέδιο νόμου, που φέρει τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός νομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε. και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της», στοχεύει στην προσαρμογή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και στα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενσωματώνοντας και τον νέο κανονισμό για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.

Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης, στάθηκε ιδιαίτερα στην «πραγματική διαβούλευση» που προηγήθηκε, τονίζοντας ότι οι θετικές τοποθετήσεις των φορέων επιβεβαιώνουν την ανάγκη για ένα σταθερό και σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας των ΜΜΕ. Όπως ανέφερε, «η ΕΡΤ έχει να δει ουσιαστικό νομοσχέδιο εδώ και 12 χρόνια», ενώ για τους εργαζομένους σημείωσε ότι «δεν είχαν λάβει οικονομική ενίσχυση για πολύ περισσότερα».

Ο υφυπουργός απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με το Ανταποδοτικό Τέλος, υπογραμμίζοντας ότι κανένας φορέας – ούτε οι εργαζόμενοι – δεν διαφώνησαν με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αυξήσει το τέλος, καθώς το υφιστάμενο ποσό καλύπτει τις ανάγκες της ΕΡΤ, η οποία παραμένει πλεονασματική.

Όσον αφορά τη δημιουργία του Συμβουλίου Αυτορρύθμισης, που δέχθηκε κριτική από την αντιπολίτευση, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες που δεν διαθέτουν αντίστοιχο όργανο, επισημαίνοντας την ανάγκη για ένα σύστημα ισορροπίας και λογοδοσίας. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις παρεμβάσεις για το Αρχείο της ΕΡΤ, το Κέντρο Καινοτομίας και τη συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, σημειώνοντας ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς όχι μόνο δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις, αλλά χαιρέτισαν τις αλλαγές.

Σε σχέση με τη διαφάνεια στην κρατική διαφήμιση, ο υφυπουργός επισήμανε ότι το νέο πλαίσιο ενισχύει περαιτέρω τους μηχανισμούς ελέγχου, με την Αρχή Διαφάνειας και το ΕΣΡ να αποκτούν σαφέστερο και πιο ενεργό ρόλο. Επιπλέον, για τη διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ από 7 σε 9 μέλη, υποστήριξε πως ανταποκρίνεται στο μέγεθος και τις ανάγκες του οργανισμού, με τα δύο πρόσθετα μέλη να προέρχονται από τον ακαδημαϊκό και οικονομικό τομέα.

Οι φορείς των συντακτών και των ιδιοκτητών ΜΜΕ εμφανίστηκαν σε μεγάλο βαθμό θετικοί απέναντι στο νομοσχέδιο, με τους περισσότερους να αναγνωρίζουν ότι η διαβούλευση ήταν ουσιαστική και ότι πολλές από τις προτάσεις τους ενσωματώθηκαν. Ιδιαίτερα επαινέθηκαν οι διατάξεις για την αντιμετώπιση των SLAPPs, για τη συντακτική ελευθερία, καθώς και για τη συγκρότηση του Συμβουλίου ΜΜΕ και του Συμβουλίου κατά της Παραπληροφόρησης.

Σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ, ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «πολυεπίπεδο», σημειώνοντας ότι λύνει διαχρονικά προβλήματα όπως η εισπραξιμότητα του Ανταποδοτικού Τέλους. Θετικά τοποθετήθηκαν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι ωστόσο επανέφεραν αιτήματα όπως η εξαίρεση από το ενιαίο μισθολόγιο και η δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοηθείας.

Τέλος, ο αντιπρόεδρος του ΕΣΡ, Γιάννης Πολίτης, επιβεβαίωσε τη στενή συνεργασία με την κυβέρνηση και αποσαφήνισε ότι η Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα εποπτείας σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα, ούτε πραγματοποιεί ποιοτικό έλεγχο πολιτικού περιεχομένου, εκτός περιπτώσεων προσβολής δικαιωμάτων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΕΡΤ δεν έχει παραβάσεις πολυφωνίας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στην απουσία ποινών.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να συζητηθεί περαιτέρω στις επόμενες συνεδριάσεις, πριν προχωρήσει προς ψήφιση στην Ολομέλεια.