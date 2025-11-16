Ζελένσκι: Συμφωνήσαμε για εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα

Λίγη ώρα πριν από την άφιξή του στην Ελλάδα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε συμφωνία της Ουκρανίας με την Ελλάδα για μεταφορά φυσικού αερίου.

Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα που θα βοηθήσει να καλυφθούν οι χειμερινές της ανάγκες, ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνική δικτύωσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι ρωσικές επιθέσεις στην εγχώρια παραγωγή έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην Ουκρανία που θα καλύψει μέρος των αναγκών της μέσω της Ελλάδας.

«Σήμερα, έχουμε ετοιμάσει ήδη μια συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο για την Ουκρανία, η οποία θα αποτελέσει μια ακόμη διαδρομή εφοδιασμού με φυσικό αέριο που θα εξασφαλίσει τις εισαγωγές για τον χειμώνα όσο το δυνατόν περισσότερο», ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Ουκρανός Πρόεδρος, λίγο πριν από την άφιξή του στη χώρα μας.

«Ήδη έχουμε συμφωνίες στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των εισαγωγών φυσικού αερίου, και θα καλύψουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για τις εισαγωγές φυσικού αερίου για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες που έχουν προκληθεί στην παραγωγή της Ουκρανίας από τις ρωσικές επιθέσεις».

Για το παραπάνω θέμα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.