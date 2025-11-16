ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κακλαμάνης σε Ζελένσκι: Αν η Δύση είχε αντιδράσει στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ίσως η Ρωσία να μην είχε εισβάλει στην Ουκρανία
Πολιτική
18:15 - 16 Νοε 2025

Κακλαμάνης σε Ζελένσκι: Αν η Δύση είχε αντιδράσει στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ίσως η Ρωσία να μην είχε εισβάλει στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Προσφωνώντας τον Ουκρανό πρόεδρο ο Πρόεδρος της Βουλής, είπε ότι «η Ελλάδα είναι απέναντι σε όποιον παραβιάζει τους κανόνες τους διεθνούς δικαίου».

«Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα γενικά, αλλά και η Βουλή των Ελλήνων στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων που την αποτελούν, από την πρώτη στιγμή της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα σας, ετάχθη στο πλευρό σας», είπε ο κ. Κακαλμάνης και πρόσθεσε:

«Αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους. Πρώτος λόγος είναι η πίστη που έχει η Ελλάδα στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Όποιος παραβιάζει αυτούς τους κανόνες του Διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα πάει απέναντι. Ο δεύτερος λόγος είναι κάτι που ακούσατε και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον Πρωθυπουργό, ότι πενήντα χρόνια πριν εμείς, ως Ελληνισμός, έχουμε υποστεί το ίδιο με εσάς στην Κύπρο.

Προσωπικά πιστεύω ότι εάν η πολιτισμένη Δύση, η Ευρώπη δηλαδή και η Αμερική, είχαν αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ίσως να μην είχε υποστεί η Ουκρανία την εισβολή της Ρωσίας», υπογράμμισε επίσης ο πρόεδρος της Βουλής.

Η Βουλή των Ελλήνων εύχεται η ειρήνη σύντομα να έρθει στην πατρίδα σας. Αλλά για να είναι μία ειρήνη σταθερή, πρέπει η κατάπαυση του πυρός να γίνει χωρίς προϋποθέσεις και η ειρήνη να βασίζεται πάνω στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου» κατέληξε και επισήμανε ότι «η Βουλή των Ελλήνων είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη δική σας Βουλή μέσω των ομάδων φιλίας που υπάρχουν για οποιοδήποτε θέμα».

Στη δική του απάντηση ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού ευχαρίστησε τον κ. Κακλαμάνη είπε:

«Ευχαριστώ όλους τους Έλληνες βουλευτές που από την πρώτη στιγμή τάχθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας και στηρίζουν την Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό στον αγώνα τους ενάντια σε αυτή την βάρβαρη αιματηρή εισβολή.

Υπήρχε από την πλευρά της Ελλάδας πολλών ειδών στήριξη, ήταν και ανθρωπιστική στήριξη ήταν και στρατιωτική στήριξη, αλλά σήμερα μας ανοίγει ένας καινούργιος δρόμος. Είναι δρόμος της ασφάλειας, ενεργητικής ασφάλειας και ευχαριστώ την Ελληνική Δημοκρατία. Είμαι ευγνώμων για αυτόν τον καινούργιο δρόμο και για όλη την υποστήριξη που δέχεται η Ουκρανία από την Ελλάδα.

Η ελληνική Βουλή έχει κάνει πολλά για την Ουκρανία. Είναι και η στήριξη της πλατφόρμας της Κριμαίας είναι και η γενοκτονία του ουκρανικού λαού, είναι και τα ψηφίσματα στον ΟΗΕ σχετικά με την Ουκρανία. Η Ελλάδα ήταν πάντα στο πλευρό μας.

Αλλά όλα αυτά βασίζονται, είμαι πεπεισμένος στην βασική στήριξη, η οποία είναι ο λαό, ο ένας λαός στηρίζει τον άλλον λαό, οι άνθρωποι. Και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την συμβολή της Ελλάδας, όταν μας στάθηκε η Ελλάδα από την πρώτη ημέρα της εισβολής. Ήταν ευαίσθητος ο ελληνικός λαός έδωσε καταφύγιο στους πολλούς Ουκρανούς πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου της εισβολής και είμαστε πάντα ευγνώμονες.

Και ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για την στήριξη, επίσης για τα μηνύματα που στέλνετε για την επίτευξη της δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία και ευχαριστώ επίσης για την μελλοντική συμμετοχή σας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο μεταπολεμικό διάστημα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βατσινά: Το Save Papoura δεν είναι μόνο μια φωνή· είναι ένα κοινό αίτημα για πρόοδο με ιστορική ευθύνη
Πολιτική

Βατσινά: Το Save Papoura δεν είναι μόνο μια φωνή· είναι ένα κοινό αίτημα για πρόοδο με ιστορική ευθύνη

Μητσοτάκης: Διπλή βοήθεια (ενέργεια - ανοικοδόμηση) στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Ευχαριστώ Αθήνα και Τραμπ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Διπλή βοήθεια (ενέργεια - ανοικοδόμηση) στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Ευχαριστώ Αθήνα και Τραμπ

Πώς εξαπατούσε ηλικιωμένους το κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες - Είχαν λεία €7,5 εκατ.
Ειδήσεις

Πώς εξαπατούσε ηλικιωμένους το κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες - Είχαν λεία €7,5 εκατ.

Eνεργειακή συμφωνία για μεταφορά αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία - Το Δεκέμβριο η έναρξή της
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Eνεργειακή συμφωνία για μεταφορά αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία - Το Δεκέμβριο η έναρξή της

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα
Πολιτική

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε
Ειδήσεις

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το
Ειδήσεις

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

Νέα επίθεση σε φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα
Ναυτιλία

Νέα επίθεση σε φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

Βήμα της ΕΕ προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ της ενοποίησης οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:40

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

Πολιτική
29/05/2026 - 19:38

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 19:19

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:07

Αττική: «Ασφυκτιούν» οι δρόμοι λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:53

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:49

Noval Property: Λήξη ένατης περιόδου εκτοκισμού πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:43

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Σε οριακό σημείο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πτώση τζίρου 30% το Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:22

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Συνεδριάζει για την τελική απόφαση

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή Αττικής το Σάββατο (28/5) λόγω ποδηλατικού αγώνα

Πολιτική
29/05/2026 - 18:06

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

Ανακοινώσεις
29/05/2026 - 18:01

Intracom: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή – Οι προοπτικές για το μέλλον

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:00

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πρόταση ενοχής για τέσσερα στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:53

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:45

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου

Σχόλια Αγοράς
29/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:42

Ισραήλ: Συνεχίζεται η προέλαση στον νότιο Λίβανο παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 17:35

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%

Ναυτιλία
29/05/2026 - 17:34

Νέα επίθεση σε φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/05/2026 - 17:32

Λώλος (ΣΒΣΕ): Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για συμμετοχή μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων στο ενεργειακό μείγμα

Πολιτική
29/05/2026 - 17:21

Πηγές ΥΠΕΝ κατά ΠΑΣΟΚ: Αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα

Πολιτική
29/05/2026 - 17:18

ΥΠΕΘΟ: Η υλοποίηση του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ενοχλεί όσους είχαν ποντάρει στην αποτυχία του

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:03

Βρετανία: Συνελήφθη Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:00

Φωτιά σε δασική περιοχή του Πόρου

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
29/05/2026 - 16:57

Δήμας: ΒΟΑΚ και νέο Αεροδρόμιο Καστελλίου αλλάζουν τον χάρτη των υποδομών της Κρήτης

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 16:52

Wall Street: Σε τροχιά για νέα ρεκόρ με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:45

Άρειος Πάγος: Αμετάκλητες οι καταδίκες για την τραγωδία στο Μάτι

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:37

Βρυξέλλες–Βουδαπέστη: Συμφωνία για 16,4 δισ. ευρώ με αντάλλαγμα μεταρρυθμίσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ