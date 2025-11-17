Χρηστίδης: Ακρίβεια στα ύψη – Ή ανικανότητα ή σκοπιμότητα της κυβέρνησης
Πολιτική
11:13 - 17 Νοε 2025

Χρηστίδης: Ακρίβεια στα ύψη – Ή ανικανότητα ή σκοπιμότητα της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
«Είτε η ΝΔ βλέπει τις τιμές στα προϊόντα να ανεβαίνουν και το αφήνει, γιατί εξυπηρετείται και γιατί εξυπηρετεί κάποιους, είτε είναι παντελώς άχρηστη και δεν μπορεί να παρέμβει στην αγορά», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Mega, τη Δευτρέρα (17/11).

«Βλέπει, δηλαδή, την τιμή στο μοσχάρι, στο ψωμί, στο ρύζι να ανεβαίνει και δεν κάνει κάτι, γιατί την εξυπηρετεί και εξυπηρετεί και άλλους ακόμα ή είναι απολύτως άχρηστη. Εμείς δεν θέλουμε να κλείσει καμία επιχείρηση. Εμείς θέλουμε ο ανταγωνισμός να λειτουργεί με υγιή τρόπο και εάν υπάρχει όφελος για τον έμπορο, να υπάρχει και για τον αγρότη, να υπάρχει και για τον καταναλωτή», σημείωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι έχει χρησιμοποιήσει πολλάκις το επιχείρημα ότι η ακρίβεια μένει πίσω, ενώ - όπως είπε - «τα προβλήματα της ακρίβειας είναι εδώ και είναι πολύ σοβαρά. Η Ελλάδα είναι προτελευταία σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και όπως μπορούμε να σταθούμε και να σχολιάσουμε όσα έβγαλε ο Fitch και δεν θεωρούμε ότι ο Fitch είναι Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι και η Eurostat είναι ΠΑΣΟΚ και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο μας κατατάσσει προτελευταίους σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης πανευρωπαϊκά».

Και πρόσθεσε: «Προφανώς, από την επιλογή του ΦΠΑ και των έμμεσων φόρων κάνει πολιτική επιδομάτων. Ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να παρουσιάζει ένα υπερπλεόνασμα, κάνοντας ότι έκαναν και οι προηγούμενοι και προσπαθώντας να το διαχειριστεί με έναν τρόπο που έχει μικροπολιτικά χαρακτηριστικά και είναι και βαθιά άδικος. Γιατί όταν ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος που δουλεύει 13 ώρες έχει 1.000 ευρώ εισόδημα, πηγαίνει στο σουπερμάρκετ και βλέπει τις τιμές να είναι αυξημένες κατά 10 ή 15% σε σχέση με πέρυσι μόνο, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο».

Αναφορικά με τη συμφωνία Ελλάδας - Ουκρανίας, σχολίασε ότι «κάθε επιλογή, η οποία ενισχύει τα συμφέροντα της πατρίδας μας, θα μας βρίσκει σύμφωνους, κυρίως στο κομμάτι της διπλωματίας και της ενίσχυσης του ρόλου της πατρίδας μας. Θα θυμάστε ότι αυτός ήταν άλλωστε και ένας λόγος για τον οποίο κάναμε πολύ σκληρή κριτική σε αυτή την κυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια, όταν βλέπαμε ότι ανάλογους ρόλους και κομβικής σημασίας κινήσεις έκανε ο κ. Ερντογάν. Το βασικό ζήτημα εδώ είναι να δούμε πως όλο αυτό μπορεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα συμφέροντα της πατρίδας μας, τον ρόλο της. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να έχει ισχυρό ρόλο και στα ευρωπαϊκά και στα διεθνή τεκταινόμενα. Να αποτελέσει έναν κόμβο για τη Μεσόγειο. Ειδικά διότι υπάρχουν πολλά κοινά προβλήματα ανάμεσα στους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

