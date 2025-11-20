ΠΑΣΟΚ: Ο προϋπολογισμός του 2026 είναι η κορύφωση μιας άδικης και αποτυχημένης οικονομικής πολιτικής
Πολιτική
17:43 - 20 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
«Ο Προϋπολογισμός του 2026 δεν αποτελεί απλώς συνέχεια, αλλά κορύφωση μιας οικονομικής πολιτικής που σπαταλά τις ευκαιρίες της χώρας και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες μέσα από ένα άδικο και αναποτελεσματικό φορολογικό σύστημα», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Όπως τονίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Η κυβέρνηση στηρίζει την προσδοκία της για υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε μεγάλο βαθμό στην πρόβλεψη για διπλάσιο ρυθμό αύξησης των επενδύσεων, λόγω της ανάγκης ταχείας απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που λήγει τη νέα χρονιά – ενός μοναδικού χρηματοδοτικού εργαλείου που η Νέα Δημοκρατία απέτυχε να αξιοποιήσει ώστε να μετασχηματίσει το παραγωγικό υπόδειγμα και να ενισχύσει την εγχώρια οικονομία».

«Την ίδια στιγμή, ο “φόρος πληθωρισμού” εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Από τα 2,5 δισ. ευρώ επιπλέον φορολογικά έσοδα του 2026, τα 1,6 δισ. προέρχονται από τον ΦΠΑ. Συνολικά, την περίοδο 2019–2025, τα γενικά φορολογικά έσοδα αυξάνονται κατά 43,8%, ενώ τα έσοδα από ΦΠΑ εκτοξεύονται πάνω από 65%. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της αδικίας: ανάπτυξη που δεν επιστρέφει στην κοινωνία, αλλά αποτυπώνεται μόνο στα λογιστικά βιβλία του κράτους», προσθέτει.

«Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει στον ελληνικό λαό μια διαφορετική προοπτική: ένα πλήρως επεξεργασμένο προοδευτικό σχέδιο για βιώσιμη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση και ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα που στηρίζει την κοινωνική συνοχή, τη μεσαία τάξη και τις πραγματικές ανάγκες της χώρας», συμπληρώνει.

