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Ψηφίστηκε επί της Αρχής το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ: Σφοδρή αντιπαράθεση Μαρινάκη - Κωνσταντοπούλου
Πολιτική
22:32 - 20 Νοε 2025

Ψηφίστηκε επί της Αρχής το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ: Σφοδρή αντιπαράθεση Μαρινάκη - Κωνσταντοπούλου

Reporter.gr Newsroom
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Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε επί της Αρχής από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Παύλου Μαρινάκη, για τον «Εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου της ΕΡΤ Α.Ε.» και την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα και της ανταγωνιστικότητάς της. 

Το σχέδιο νόμου ενσωματώνει επίσης μέτρα για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT).

Όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης καταψήφισαν επί της Αρχής το νομοσχέδιο, ασκώντας έντονη κριτική για τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και τον βαθμό ανεξαρτησίας της.

Η συζήτηση για την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ και η απάντηση Μαρινάκη

Ιδιαίτερη αιχμή αποτέλεσε η εκπρόθεσμη τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για εργαζόμενους της ΕΡΤ, της πρώην ΝΕΡΙΤ και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.

Ο υφυπουργός Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αρνητική επί της αρχής, υπενθυμίζοντας ότι σχετικές διατάξεις είχαν περιληφθεί στη διαβούλευση. Ωστόσο, όπως εξήγησε, υπήρξαν παρατηρήσεις από συναρμόδια υπουργεία και το θέμα θα επανέλθει σε επόμενο νομοσχέδιο. «Τώρα η τροπολογία δεν μπορεί να γίνει δεκτή», είπε.

Σφοδρή αντιπαράθεση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η κορύφωση της έντασης ήρθε όταν ο υφυπουργός απάντησε στην ομιλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία έκανε εκτεταμένες αναφορές στα γεγονότα που, όπως είπε, οδήγησαν στην παραίτηση του βουλευτή Αναστάση Καραναστάση.

Ο κ. Μαρινάκης μίλησε με σαφή ειρωνικό τόνο, υποστηρίζοντας ότι η ομιλία θύμιζε «σενάριο σαπουνόπερας» και σημείωσε πως «δεν υπάρχει καμία σπιλωτική αναφορά» σε βάρος του κ. Καραναστάση.

Περνώντας στην αντεπίθεση, κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου για «μαθήματα ηθικής χωρίς αντίκρισμα» και της καταλόγισε ότι είχε προσβάλει δημοσίως τη μνήμη θύματος της τραγωδίας των Τεμπών για πολιτικό όφελος. «Ανεβήκατε δημοσκοπικά στις πλάτες νεκρών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απάντηση για το ότι είναι εξωκοινοβουλευτικός

Αναφερόμενος στην κριτική της κ. Κωνσταντοπούλου ότι είναι «διορισμένος υπουργός», ο κ. Μαρινάκης είπε: «Είμαι προς το παρόν εξωκοινοβουλευτικός υπουργός. Θα δώσω κι εγώ τη μάχη μου και ό,τι κρίνει ο λαός».

Παράλληλα, την κάλεσε να δώσει εξηγήσεις για τις καταγγελίες της κ. Δάλλα, πρώην υποψήφιας της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία όπως είπε «μιλά για καρατόμηση και για μπούλινγκ» και δηλώνει ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/11/2025 - 22:59
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