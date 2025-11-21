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Θεοδωρικάκος: Η επέκταση της ΟΝΕΧ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας είναι προς όφελος των εργαζομένων, της ανάπτυξης και της πατρίδας μας
Πολιτική
14:35 - 21 Νοε 2025

Θεοδωρικάκος: Η επέκταση της ΟΝΕΧ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας είναι προς όφελος των εργαζομένων, της ανάπτυξης και της πατρίδας μας

Reporter.gr Newsroom
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«Εξυπηρετούμε ένα και μόνο πράγμα: το εθνικό μας συμφέρον, το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας», τόνισε στο OPEN ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και την πρόσφατη συνάντηση με την Αμερικανίδα πρέσβη, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. 

«Πριν 3 χρόνια οι ΗΠΑ, μέσω της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας, DFC, σύναψαν ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. ευρώ με την ΟΝΕΧ, με αποτέλεσμα τα Ναυπηγεία να πάρουν μπροστά, χιλιάδες άνθρωποι να αρχίσουν να εργάζονται, δίνοντας μια νέα προοπτική στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία», επισήμανε.

«Η ΟΝΕΧ ζήτησε στο χώρο που ήδη της έχει παραχωρηθεί και περιλαμβάνει εκατοντάδες στρέμματα που μπορούν να αξιοποιηθούν, να μπορεί να έχει και λιμενικές, μεταφορικές, διαμετακομιστικές και ενεργειακές δραστηριότητες», ανέφερε ο υπουργός και συνέχισε: «Με τη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης, δίνουμε το δικαίωμα στην ΟΝΕΧ να μπορεί να το κάνει πράξη. Προφανώς αυτό έχει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ και είναι προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, των Ελλήνων εργαζομένων, της ανάπτυξης της χώρας και είναι εθνική στρατηγική».

Ο κ. Θεοδωρικάκος, ερωτηθείς για την ανακοίνωση της κινεζικής πρεσβείας, υπογράμμισε επίσης πως «οι συμφωνίες του ελληνικού κράτους είναι δεδομένες, τηρούνται απαρέγκλιτα και δεν υπάρχει το παραμικρό θέμα με το λιμάνι του Πειραιά» και πρόσθεσε πως «δεν μπορεί κανένας να μας επιβάλει κανενός είδους όρους. Εκτιμούμε ότι είναι χρήσιμο και συμφέρον να αναπτυχθεί περαιτέρω η περιοχή που έχει παραχωρηθεί στο Ναυπηγείο της ΟΝΕΧ και αυτό κάνουμε. Δεν δίνουμε εξηγήσεις σε κανέναν, παρά μόνο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η δουλειά μας είναι το συμφέρον του ελληνικού λαού, της ελληνικής επιχειρηματικότητας και των εργαζομένων».

Για τη νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς τόνισε τη σημασία του να είναι ανεξάρτητη και όχι ένας μηχανισμός που υπάγεται στην εκάστοτε κυβέρνηση. Επισήμανε πως θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία - μακριά από τους πολιτικούς κύκλους - με ισχύ, ψηφιακά εργαλεία για να μπορούν να κάνουν αποτελεσματική τη δουλειά τους, με ελέγχους ώστε να τηρείται η νομιμότητα και να προστατεύονται οι καταναλωτές. Κάλεσε μάλιστα όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την κοινωνία να στηρίξουν αυτή τη μεταρρύθμιση. Υπενθύμισε επίσης ότι για τέσσερα χρόνια υπήρχε ο νόμος για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και πως «τον τηρήσαμε, επιβάλλαμε 20 εκατ. ευρώ πρόστιμα τον τελευταίο 1,5 χρόνο, όμως δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με αυτόν τον τρόπο η αγορά».

Για την αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής στα προϊόντα, ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε πως «πιστεύω στον ενημερωμένο καταναλωτή, διότι έχει δύναμη και πρέπει να την αξιοποιεί. Όταν παρατηρούνται φαινόμενα μεγάλης κερδοσκοπίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, με υπουργικές αποφάσεις, θα έχει το δικαίωμα να υποχρεώνει τα σούπερ μάρκετ να αναγράφουν και την αρχική τιμή, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να κρίνει».

Τέλος, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ επανέλαβε το μήνυμα για «διαφάνεια παντού, για τους πάντες και τα πάντα. Αυτή είναι η διαχρονική στάση της παράταξής μου και η δική μου. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να διερευνηθεί μέχρι τέλους, όσοι φέρονται να παρανόμησαν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και το Δημόσιο να εισπράξει πίσω τα χρήματα που έλαβαν. Μόνο έτσι θα ανακτηθεί η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στους θεσμούς».

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