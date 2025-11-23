Παππάς: Συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες των World Ability Sport Games και Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παρά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

Συγχαρητήρια δήλωση του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Πέτρου Παππά, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. για τα Άτομα με Αναπηρία και τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες για τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες μας για τις σπουδαίες τους επιτυχίες στα World Ability Sport Games 2025 και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παρά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Με βαθιά συγκίνηση και υπερηφάνεια συγχαίρω θερμά τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες μας για τις σπουδαίες τους επιτυχίες στα World Ability Sport Games 2025 και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παρά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Ο Μιχάλης Σεΐτης, με το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. Τ63/64 στην Ταϊλάνδη, απέδειξε για ακόμη μία φορά την τεράστια κλάση, την επιμονή και το ήθος που τον χαρακτηρίζουν. Μιχάλη, μας έκανες υπερήφανους, υψώνοντας ξανά τη γαλανόλευκη στον πιο ψηλό ιστό.

Ιστορική στιγμή για την ελληνική Παρά Επιτραπέζια Αντισφαίριση αποτελεί η κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου σε ατομικό αγώνισμα ανδρών από τον Γιώργο Μουχθή, ο οποίος κατέλαβε το χάλκινο μετάλλιο μετά από εντυπωσιακή πορεία, υπογράφοντας νίκη απέναντι στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Εξίσου σημαντική η εμφάνιση του Μάριου Χατζηκυριάκου, που έφτασε έως τους 8 κορυφαίους της Ευρώπης, πετυχαίνοντας νίκες απέναντι στο Νο7 και Νο10 του κόσμου. Για πρώτη φορά η Ελλάδα πανηγυρίζει διπλή παρουσία στην οκτάδα μιας τόσο υψηλού επιπέδου διεθνούς διοργάνωσης, επίτευγμα που αναδεικνύει τη συνεχή πρόοδο του αθλήματος.

Στην κατηγορία 3 των γυναικών, η Ευανθία Μπουρνιά στάθηκε με γενναιότητα απέναντι στις προκλήσεις, εκπροσωπώντας τη χώρα μας με τιμή και αξιοπρέπεια. Η προσπάθειά της μας θυμίζει ότι κάθε αγώνας αξίζει, κάθε προσπάθεια μετράει.

Σας ευχαριστούμε που μας κάνετε περήφανους. Σε κάθε χρυσό, σε κάθε χάλκινο, σε κάθε γενναία προσπάθεια, αναγνωρίζουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μετάλλια: την αξία της ανθρώπινης θέλησης, της υπέρβασης, της πίστης στον εαυτό και στο συλλογικό όνειρο.

Συνεχίστε να μας εμπνέετε. Είμαστε δίπλα σας – σήμερα και κάθε μέρα.