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Καστανίδης: Το ΠΑΣΟΚ να ξανασυστηθεί με καθαρή ιδεολογική ταυτότητα – Τι ανέφερε για Τσίπρα
Πολιτική
11:46 - 03 Δεκ 2025

Καστανίδης: Το ΠΑΣΟΚ να ξανασυστηθεί με καθαρή ιδεολογική ταυτότητα – Τι ανέφερε για Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Καστανίδης, τόνισε σε ραδιοφωνική του παρέμβαση την Τετάρτη (3/12) ότι είναι αδιανόητο στελέχη του κόμματος να ευθυγραμμίζονται με τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη ιδεολογικού αναστοχασμού των κομμάτων του δημοκρατικού σοσιαλισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.

Ο κ. Καστανίδης απέφυγε να σχολιάσει τις συζητήσεις γύρω από πιθανή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι αν δεν βρισκόταν εκτός Αθηνών, δεν θα απέκλειε την παρουσία του στην εκδήλωση παρουσίασης της «Ιθάκης» στο Θέατρο «Παλλάς».

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στα Παραπολιτικά:

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Πέτρου Παππά υπέρ του κ. Γεωργιάδη

«Πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι άνευ ευρύτερης πολιτικής σημασίας. Φαίνεται ότι η χώρα έχει την πολυτέλεια να τα συζητάει αυτά την ώρα που «λάμπει» η κοινωνική ευημερία και η κοινωνική δικαιοσύνη, οι κοινωνικές ομάδες μπορούν να ζουν άνετα , οι γεωπολιτικές εντάσεις να αναβαθμίζουν την περιοχή και η διαφάνεια και η εντιμότητα να λάμπει σε αυτή τη χώρα. Συνεπώς εμείς τώρα πάμε να συζητήσουμε για τον κ. Παππά…»

Σχετικά με το ερώτημα του κ. Γεωργιάδη αν είναι κακό να είναι κανείς πολιτισμένος

«Καθόλου κακό, είναι πάρα πολύ καλό να είναι κανείς πολιτισμένος εάν έβλεπα πχ ορισμένους κεντρικούς παράγοντες της Δεξιάς να συμπεριφέρονται με τρόπο γλυκερό, συντροφικό και με καλές κουβέντες και για τους αντιπάλους τους. Όταν ρωτάς αν πρέπει να είναι πολιτισμένος κάποιος προφανώς πρέπει να είναι αλλά αυτό αφορά πρώτα εσένα τον ίδιο που θέτεις το ερώτημα και κυρίως αν έχεις κάνει και κάτι σοβαρό για τη χώρα. Αν έχεις καταστρέψει δηλαδή τη χώρα ή ενδεχομένως στα θέματα υγείας είναι προφανές ότι το ΕΣΥ έχει τρομακτικά προβλήματα και διαλύεται δεν λες ότι κάνεις τα καλύτερα».

Ερωτηθείς αν οι δηλώσεις των συνεργατών του κ. Ανδρουλάκη θολώνουν το μήνυμα του «ποτέ με τον κ. Μητσοτάκη, είμαστε σε απευθείας αντιπαράθεση»

«Υπολογίζω και εγώ ότι το εννοεί, ελπίζω να έχει τις δυνατότητες να περάσει το μήνυμα και να το εννοούν συνεργάτες του. Δεν είναι δυνατόν στελέχη της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ να είναι αντιδήμαρχοί ή αντιπεριφερειάρχες δεξιών συνδυασμών. Δεν είναι δυνατόν στενοί άνθρωποι πολιτικού προσώπου του ΠΑΣΟΚ και του αρχηγού όπως ο Δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής στο συνέδριο της ΚΕΔΕ να ψηφίζει τη γραμμή τη δεξιά και όχι της προοδευτικής παράταξης».

Για το αν θα έπρεπε να είχε διαγραφεί

«Εγώ δεν είμαι ποτέ υπέρ των διαγραφών, η άποψη είναι άποψη απλώς πρέπει να αναδεικνύεται. Επειδή κατά το παρελθόν η ώσμωση με τη Δεξιά μπορεί να έχει αφήσει ένα δεξιό αέρα μυρωδιάς πάνω στα ρούχα ορισμένων και να σκέφτονται προς τα εκεί καλό είναι να ακούσουν τον κ. Ανδρουλάκη- και πιστεύω ότι το εννοεί- ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε συνεργασία.

Για τα δημοσκοπικά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ

«Τα κόμματα του δημοκρατικού σοσιαλισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα θα πρέπει να ξανασυστηθούν ιδεολογικά. Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε τη διαχείριση της κρίσης χρεωκοπίας, τη δημοσιονομική κρίση την οποία δημιούργησε η Δεξιά. Το καταπληκτικό σε αυτή τη χώρα είναι ότι επιτρέπουν (οι πολίτες) να κουνούν το δάχτυλο σε αυτούς που χρεωκόπησαν τη χώρα και είναι πιο αυστηροί απέναντι στην δημοκρατική παράταξη. …Η διαχείριση της δημοσιονομικής κρίσης δημιούργησε σοβαρό θέμα στις σχέσεις εμπιστοσύνης και θα πρέπει να ξανασυστηθεί το ΠΑΣΟΚ, αυτό σημαίνει μια ιδεολογική ταυτότητα η οποία να είναι καθαρή».

Ερωτηθείς αν θα πάει στη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Τσίπρα

«Βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, θα το σκεφτόμουνα. Δεν εκτιμώ απολύτως τίποτα [για το μέλλον του Αλέξη Τσίπρα] διότι θέλω να αποφύγω βιαστικές κρίσεις».

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