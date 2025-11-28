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Τσουκαλάς: Άνθρωπος του Μητσοτάκη ο «Φραπές» – Αναφέρεται στον Πρωθυπουργό ως κουμπάρο του
Πολιτική
13:14 - 28 Νοε 2025

Τσουκαλάς: Άνθρωπος του Μητσοτάκη ο «Φραπές» – Αναφέρεται στον Πρωθυπουργό ως κουμπάρο του

Reporter.gr Newsroom
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Στον απόηχο της χθεσινής (28/11) συζήτησης και ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟ Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, κατά την οποία προσκόμισε ένα δημοσίευμα που μαρτυρά την κουμπαριά μεταξύ της οικογένειας του Πρωθυπουργού και της οικογένειας του Γιώργου Ξυλούρη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «πράγματι είναι άνθρωπος την κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι ξεκάθαρο. Προφανώς και υπάρχει κουμπαριά.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στο OPEN:

Ο ίδιος στις επισυνδέσεις φέρεται να λέει “μείνε να δεις τον κουμπάρο σου” - αναφέρεται στον Πρωθυπουργό της χώρας ως κουμπάρο του.

Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο κ. Ξυλούρης είναι κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση επιχειρεί υποκριτικά να τον παρουσιάσει ως φίλο του κ. Αντωνόπουλου, ο οποίος είναι “τάχα” φίλος του κ. Ανδρουλάκη».

«Εδώ λοιπόν έχουμε έναν συνδαιτυμόνα του Πρωθυπουργού και άνθρωπο που συνδέεται και πολιτικά και οικογενειακά μαζί του , τον οποίο φυγάδευσε η Νέα Δημοκρατία από την Εξεταστική Επιτροπή, αρνήθηκε να τον φέρει με βίαιη προσαγωγή όπως ζητήσαμε, ενώ προβλεπόταν, και τώρα λέει να τον φέρει - για ό,τι θέλει λέμε εμείς, αρκεί να έρθει - αλλά είναι πολύ υποκριτικό να λένε ότι πρέπει να έρθει τώρα ενώ δεν έπρεπε να έρθει για να μιλήσει τότε που μάθαμε όσα μάθαμε για τις επισυνδέσεις» πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι ως ΠΑΣΟΚ «περιμένουμε να έρθει και να μιλήσει για όλα και να μην ακολουθηθεί η λογική του κ. Λαζαρίδη που δήλωνε πως εφόσον έχει επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής τότε δεν οφείλει να εμφανιστεί».

Ενώ στο επίμονο ερώτημα του, παριστάμενου από τη Νέα Δημοκρατία βουλευτή, κ. Καιρίδη, για το εάν το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ένοχο τον κ. Ξυλούρη, ο Εκπρόσωπος Τύπου υποστήριξε ότι:

«Εμείς έχουμε πει ότι ο κ. Ξυλούρης δεν έχει ακόμα τη νομική ιδιότητα του υπόπτου. Εμείς θεωρούμε ξεκάθαρα ότι πρέπει να ελεγχθεί. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση δεν το θέλει αυτό , γιατί ο κ. Ξυλούρης αφενός γνωρίζει πολλά αφετέρου συνδέεται απευθείας με το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι άλλο το πολιτικό ζήτημα και άλλο η νομική ιδιότητα, αυτή δεν την αποδίδει το ΠΑΣΟΚ αλλά η δικαιοσύνη.

Τί φοβόταν η κυβέρνηση και δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα της αντιπολίτευσης για βίαιη προσαγωγή την προηγούμενη εβδομάδα; Ας τον καλέσουν να έρθει, όχι άλλο κρυφτό από τη Νέα Δημοκρατία».

Ο κ. Τσουκαλάς, παράλληλα, στάθηκε στα οικονομικά ζητήματα επισημαίνοντας ότι «από τα 580 εκατομμύρια που θα μπορούσαν να δοθούν βάσει τις ΚΑΠ στους αγρότες, τώρα καταβάλλονται 363 εκατομμύρια – λείπουν 217 εκατομμύρια. Εδώ λοιπόν πρέπει να δώσει απαντήσεις το υπουργείο για ποιο λόγο γίνεται αυτό και πως θα γίνει η κατανομή των βοσκοτοπικών εκτάσεων, πως θα δοθούν τα βοσκοτοπικά δικαιώματα και τι θα γίνει με τα χωράφια των αγροτών που δεν υπάρχουν στη δορυφορική αποτύπωση.

Όσον αφορά στο ζήτημα του προϋπολογισμού, να πω ότι για ακόμη μία φορά μοιάζει εμμονικά προσηλωμένος στα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα που δεν επιστρέφονται στην κοινωνία.

Όσον αφορά το θέμα της κοινωνικής συμφωνίας, πρέπει η κυβέρνηση να απολογηθεί ότι 7 χρόνια τώρα κατέληξε η χώρα να είναι ουραγός στις συλλογικές συμβάσεις και να έρχεται ο Πρόεδρος του ΣΕΒ και να λέει στη συνέντευξη τύπου ότι δεν έφτασε η ανάπτυξη τους εργαζομένους. Όταν φτάνεις να στο λέει αυτό ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, είναι ξεκάθαρο ότι έχεις σπάσει ως κυβέρνηση κάθε κοντέρ κοινωνικής αναλγησίας».

Στον αντίποδα αυτής της αναλγησίας, ο Κώστας Τσουκαλάς πρόταξε την πολιτική αλλαγή. Αναφέρθηκε στο κάλεσμα του ΠΑΣΟΚ προς «τον δημοκρατικό κόσμο, τις δυνάμεις του κόσμου της εργασίας, τους μικρομεσαίους, τους αγρότες και τους νέους να συστρατευτούν με την παράταξή μας και να μας ψηφίσουν για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Νομίζω ότι γύρω από πολιτικά σχέδια έχουμε συσπειρώσεις των πολιτών. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο μπορεί να συνενώσει δυνάμεις».

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