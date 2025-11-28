Κακλαμάνης σε Μέτσολα: «Όχι» σε περικοπές στους αγρότες - «Όχι» σε διαιρεμένη Κύπρο

Στη Βουλή των Ελλήνων πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, με κύρια θέματα τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Κυπριακό και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων για την κοινή άμυνα.

Ο κ. Κακλαμάνης τόνισε την ανάγκη να μην αφαιρεθούν κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τη χρηματοδότηση της κοινής άμυνας και της στήριξης της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας πως μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στον Νότο της Ευρώπης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την Ουκρανία, επικαλούμενος και την ιστορική εμπειρία της εισβολής στην Κύπρο πριν από 50 χρόνια.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, υπογράμμισε τη σημασία της ενοποίησης της Ευρώπης, σημειώνοντας πως «όσο είναι διαιρεμένη η Κύπρος, η Ευρώπη δεν είναι ολοκληρωμένη». Αναφέρθηκε επίσης στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την Κύπρο και επισήμανε την ανάγκη για συνοχή, κοινωνική ισότητα και επίτευξη ειρήνης στην ήπειρο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος της Βουλής εξήρε το έργο της Metsola στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισημαίνοντας τις δράσεις της για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τη μεταναστευτική πολιτική και την πρωτοβουλία που επιτρέπει στις έγκυες ή πρόσφατα μητέρες ευρωβουλευτές να ψηφίζουν δια αντιπροσώπου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή συμβολικών δώρων, με τον κ. Κακλαμάνη να προσφέρει στην πρόεδρο ένα μεταξωτό μαντήλι με έργο τέχνης από τη συλλογή της Βουλής, ως ένδειξη των στενών δεσμών Ελλάδας – Ευρωπαϊκών Θεσμών. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Γ’ αντιπρόεδρος της Βουλής, Αθανάσιος Μπούρας, ο γενικός γραμματέας Βασίλειος Μπαγιώκος και ο διπλωματικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Οικονομίδης.