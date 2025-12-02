Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Καραποστολάκης επιβεβαίωσε την απουσία προληπτικών ελέγχων

«Στη σημερινή του κατάθεση ο κ. Ιωάννης Καραποστολάκης, μέλος της ομάδας των ορκωτών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέδειξε προβληματικά ζητήματα για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο μάρτυρας επεσήμανε σημαντικές καθυστερήσεις στην υποβολή των στοιχείων από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έφταναν μέχρι και τους 16 μήνες, στοιχείο που αναδεικνύει τη δυσλειτουργία του οργανισμού και την αδυναμία να διεξάγονται έγκαιροι και αποτελεσματικοί έλεγχοι», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ για την Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε την απουσία προληπτικών ελέγχων, γεγονός που οφείλεται στη μεγάλη καθυστέρηση στο άνοιγμα των αιτήσεων ΟΣΔΕ, γεγονός που δεν επέτρεπε τη διεξαγωγή των προληπτικών ελέγχων. Γεγονός που αποτέλεσε μια από τις αιτίες που οδήγησε στην επιτήρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τελικώς, στο γεγονός πως σήμερα οι έντιμοι αγρότες στερούνται των επιδοτήσεών που δικαιούνται», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

«Ο κ. Καραποστολάκης, παρότι πήγαινε καθημερινά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεργαζόταν με τα στελέχη του οργανισμού, όπως ό ίδιος ανέφερε, δεν είχε αντιληφθεί ούτε την εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο και τις πιέσεις που έχουν καταγγελθεί, ούτε όμως και τη σύγκρουση συμφερόντων που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι υπήρχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανάμεσα στον τεχνικό σύμβουλο, και τον Συντονιστή των ΚΥΔ. Ο κ. Καραποστολάκης ερχόταν σε επαφή ο ίδιος με τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς επίσης και με τα μέρη της διοίκησης του ΥΠΑΑΤ οι οποίοι είχαν πλήρη εικόνα των συστημικών προβλημάτων που υπήρχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο μάρτυρας δεν γνώριζε για τη συγκεκριμένη σύγκρουση συμφερόντων, παρόλο που αυτή ρητά αναφέρεται στην έκθεση των ελεγκτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2016, περίοδο που ο κ. Καραποστολάκης ήταν και πάλι μέλος της ομάδας των ορκωτών λογιστών που έλεγχαν τον οργανισμό. Μάλιστα, ο μάρτυρας κατέθεσε πως «δεν έχει ασχοληθεί» με τις εκθέσεις της διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού επί των καταγγελιών που αφορούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρότι ήταν στο σώμα των ελεγκτών για τη λειτουργία του οργανισμού, εκθέσεις οι οποίες χαρακτήριζαν τις καταγγελίες ανυπόστατες, ενώ οι ίδιες καταγγελίες αποτέλεσαν βάση για τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.