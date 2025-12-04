Ζαχαριάδης: Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει ειλικρινή και έμπρακτη αυτοκριτική μέσα στο βιβλίο του

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κος Κώστας Ζαχαριάδης τοποθετήθηκε σήμερα (4/12) με αφορμή τη χθεσινή παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά, ο κ. Ζαχαριάδης αναφερόμενος στην πολιτική συγκυρία και στο κλίμα της περιόδου σημείωσε:

«Είμαστε σε μια ρευστή και δυναμικά μεταβαλλόμενη κατάσταση από το 2023 ίσως και από πιο πριν, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από δύο διασπάσεις είναι τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Έχει μια στρατηγική η οποία σε πολλά ζητήματα έχει σημεία επαφής με αυτά τα οποία ακούστηκαν χθες και είναι σωστά. Δηλαδή ότι δεν πάει άλλο, ως εδώ, κάντε κάτι, όλοι μαζί μπορούμε και από εκεί και πέρα ξεκινάει ένας μεγάλος διάλογος για την επόμενη μέρα στον ευρύτερο χώρο με στόχο να μην είναι οι επόμενες εκλογές ένας περίπατος για τον κ. Μητσοτάκη αλλά να μπορέσουν οι δικές μας απόψεις και ιδέες να γίνουν πλειοψηφικό ρεύμα ξανά στην ελληνική κοινωνία».

Κληθείς να σχολιάσει την ταξιθέτηση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στη χθεσινή εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου του κ. Τσίπρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι δεν ενοχλήθηκε από αυτήν συμπληρώνοντας ότι για την πιθανότητα κάποιου συμβολισμού πίσω από την ταξιθέτηση καλό θα ήταν να ερωτηθούν οι ίδιοι οι διοργανωτές.

Όσον αφορά τον κ. Τσίπρα και ευρύτερα το χώρο της κεντροαριστεράς είπε:

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια ηγετική φυσιογνωμία. Εκτιμώ ότι αυτά τα ηγετικά χαρακτηριστικά τα έχει στο παρόν, θα τα έχει και για το μέλλον. Δε θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή το πρώτο ζήτημα το οποίο μπαίνει είναι το ζήτημα της ηγεσίας και του προσώπου. Συμφωνώ ότι χρειάζεται μια μεγάλη κινητοποίηση των μαζών».

Κλείνοντας, ο κ. Ζαχαριάδης τόνισε ότι συμφωνεί με τον πρώην πρωθυπουργό όσον αφορά την κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση, συμπληρώνοντας ότι θεωρεί πως ο πρώην πρωθυπουργός κάνει μια ειλικρινή προσπάθεια αυτοκριτικής στο νέο του βιβλίο.