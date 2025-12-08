Λαζαρίδης: Η ιστορία του Σαμαρά δεν είναι καλή - Δεν εμπλέκεται ο Καραμανλής στα σενάρια αλλαγής ηγεσίας

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Κ. Καραμανλής δεν εμπλέκεται σε αυτά τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας. Αλλαγή στην ηγεσία της ΝΔ θα γίνει όταν ο Μητσοτάκης χάσει εκλογές του ’30-’31 γιατί του ’27 θα τις κερδίσει και πιστεύω ότι θα είναι και αυτοδύναμος, δήλωσε σήμερα (8/12) ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά, ο κ. Λαζαρίδης κλήθηκε αρχικά να σχολιάσει τις θέσεις που έχουν πάρει οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της ΝΔ Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς για το αγροτικό ζήτημα.

«Είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν την άποψή τους. Ο ένας εξ αυτών δεν ανήκει σήμερα στη ΝΔ. Ακούμε τις απόψεις τους. Να θυμίσω όμως ότι επί εποχής κυβερνήσεως Καραμανλή βγήκε το περίφημο «Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά», ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Λαζαρίδης ρωτήθηκε για την πιθανότητα εμπλοκής των δύο πρώην πρωθυπουργών στα σενάρια αλλαγής ηγεσίας της ΝΔ. Άσκησε κριτική στον κ. Σαμαρά λέγοντας ότι «η ιστορία του δεν είναι καλή», ενώ τήρησε διαφορετική στάση ως προς τον κ. Καραμανλή αναφέροντας:

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Καραμανλής δεν εμπλέκεται σε αυτά τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας. Αλλαγή στην ηγεσία της ΝΔ θα γίνει όταν ο Μητσοτάκης χάσει εκλογές, όλες αυτές οι μπούρδες που ακούω για εν κινήσει αλλαγές και ιστορίες είναι να ‘χαμε να λέγαμε», σχολίασε με αιχμηρότητα ο κ. Λαζαρίδης και συνέχισε «ο Καραμανλής δεν έχει καμία απολύτως τέτοια προσέγγιση. Μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερες σχέσεις ο Κ. Μητσοτάκης με τον Κ. Καραμανλή, αλλά ο Κ. Καραμανλής είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει την παράταξη και θεωρώ ότι οι προσεγγίσεις του ως επί το πλείστων είναι προσεγγίσεις να βοηθήσει την παράταξη και όχι να πάει την παράταξη απέναντι στον Κ. Μητσοτάκη».

Όσον αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο κ. Λαζαρίδης σχολίασε ότι η κυβέρνηση δεν είναι απέναντι στους αγρότες, αλλά στην ίδια πλευρά μαζί τους, «για αυτό στο τέλος του έτους οι αγρότες θα πάρουν 600 εκ. παραπάνω απ’ ότι πήραν πέρυσι».

Ερωτηθείς για την πιθανότητα αντιμετώπισης των εν εξελίξει αγροτικών μπλόκων διά της βίας ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι είναι κατά της άσκησης βίας. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει -όπως σχολίασε- να καταλάβουν κι οι αγρότες ότι το να στρέφεσαι εναντίον του συνόλου της κοινωνίας δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, αναφερόμενος σε όσα έγιναν στον κόμβο του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης. Μέσω της συγκεκριμένης του τοποθέτησης, ο κ. Λαζαρίδης επανέλαβε ουσιαστικά την πάγια γραμμή της κυβέρνησης τις τελευταίες μέρες, όπως διατυπώθηκε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Κλείνοντας, ο βουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε και στο εξώδικο από τον κ. Βαβία λέγοντας ότι:

«Εγώ δεν τον κατηγόρησα και δεν του είπα ότι εμπλέκεται, ρώτησα. Αντιλαμβάνομαι την ευαισθησία του κ. Βαβία, την καταλαβαίνω ανθρώπινα από εκεί και πέρα μπορεί να κάνει αυτά τα οποία θέλει να κάνει, εδώ είμαστε, δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Απλά να γνωρίζει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι εμείς στην εξεταστική επιτροπή βγάζουμε πράγματα πλέον που αφορούν ανθρώπους που συνδέονται άμεσα με το ΠΑΣΟΚ και με τον κ. Ανδρουλάκη».