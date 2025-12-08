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Ίκτινος: Υπεγράφη συμφωνία πώλησης της ΙΔΕΗ – Στα €8,3 εκατ. το τίμημα
Επιχειρήσεις
11:41 - 08 Δεκ 2025

Ίκτινος: Υπεγράφη συμφωνία πώλησης της ΙΔΕΗ – Στα €8,3 εκατ. το τίμημα

Reporter.gr Newsroom
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Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για τη μεταβίβαση του 100% των μετοχών της θυγατρικής ΙΔΕΗ Α.Ε.

Η ΙΔΕΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ειδικότερα στη λειτουργία αιολικού πάρκου στη θέση «Μεγαλοβούνι» του Δήμου Νικηφόρου, Νομού Δράμας, εγκατεστημένης ισχύος 22 MW.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής διαμορφώθηκε σε 8.300.000 ευρώ.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την πλήρωση των συνήθων αιρέσεων και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης.

Η συναλλαγή συμβάλλει στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και εντάσσεται στη στρατηγική εστίασής της στις βασικές επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

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