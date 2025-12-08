Εννέα ναυτικοί απήχθησαν σε πειρατική επίθεση στον Κόλπο της Γουινέας

Εννέα μέλη του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου μεταφοράς υγραερίου «Saturn» απήχθησαν σε πειρατική επίθεση ανοιχτά της Ισημερινής Γουινέας που σημειώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου.

Το περιστατικό συνέβη περίπου 50 ναυτικά μίλια δυτικά από την πόλη Μπινί, στον Κόλπο της Γουινέας, μια θαλάσσια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα πειρατείας.

Σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας Vanguard, οι δράστες επιβιβάστηκαν στο πλοίο, που έχει υψωμένη την σημαία της Πορτογαλίας, και απήγαγαν τουλάχιστον εννέα ναυτικούς. Τέσσερα μέλη του πληρώματος έμειναν στο πλοίο, ο υποπλοίαρχος, ο ανθυποπλοίαρχος, ένας αξιωματικός καταστρώματος και ένας λιπαντής, ενώ ένας από αυτούς έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Η αρχική αναφορά της εταιρείας έκανε λόγο για 12 απαχθέντες, όμως ο νεότερος έλεγχος επιβεβαίωσε πως ο αριθμός είναι εννέα.

Το «Saturn», ναυπήγησης του 2003, ανήκει και διαχειρίζεται η Christiania Gas, ο βραχίονας μεταφοράς LPG του ομίλου Christiania Shipping.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε την επίθεση με επίσημη ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για έντονη ανησυχία για την τύχη των ναυτικών της και για την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Το πλοίο κατάφερε να απομακρυνθεί και κινείται πλέον σε ασφαλή ύδατα.

«Η κύρια προτεραιότητά μας είναι να έρθουμε σε επαφή με τα μέλη του πληρώματος που έχουν απαχθεί και να εξασφαλίσουμε την ασφαλή και άμεση απελευθέρωσή τους», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τις οικογένειες των ναυτικών.

Το πλοίο είχε πορεία προς τη Μαλάμπο, την πρωτεύουσα της Ισημερινής Γουινέας στο νησί Μπιόκο, όταν δέχθηκε την επίθεση.

Παρότι τα περιστατικά πειρατείας στον Κόλπο της Γουινέας έχουν μειωθεί σε σχέση με τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, η περιοχή παραμένει μια από τις πιο επικίνδυνες στον κόσμο.

Το 2024, το Διεθνές Κέντρο Αναφοράς Πειρατείας (IMB) έχει καταγράψει τέσσερα περιστατικά ανοιχτά της Ισημερινής Γουινέας, μεταξύ των οποίων και μια απαγωγή δύο ναυτικών από φορτηγό πλοίο.

Τον περασμένο Μάρτιο, δέκα οπλισμένοι πειρατές είχαν εισβάλει στο παναμαϊκής σημαίας δεξαμενόπλοιο Bitu River και είχαν απαγάγει δέκα μέλη του πληρώματος, ανάμεσά τους τον πλοίαρχο και τον μηχανικό.

Οι Αρχές της περιοχής, μαζί με ναυτιλιακές εταιρείες και διεθνείς οργανισμούς, προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να ενισχύσουν τις περιπολίες και τις συνεργασίες, όμως τα περιστατικά αυτά δείχνουν ότι η απειλή δεν έχει εξαλειφθεί.