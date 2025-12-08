Ανάκαμψη για το Bitcoin - Πλησιάζει ξανά το επίπεδο των 92.000 δολαρίων

Η αγορά των κρυπτονομισμάτων κινείται σήμερα (8/12) σε θετικό έδαφος, με το Bitcoin να ανακτά το επίπεδο των 92.000 δολαρίων. Πολλά από τα altcoins έχουν σημειώσει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Zcash (ZEC), η τιμή του οποίου εκτοξεύτηκε κατά περίπου 17% σε διάστημα 24 ωρών.

Σε τροχιά ανόδου το Bitcoin



Το κύριο κρυπτονόμισμα παρουσίασε σημαντική μεταβλητότητα τις τελευταίες ημέρες. Βρέθηκε στην πρωτοπορία των κερδών προς το τέλος της εβδομάδας, ξεπερνώντας προσωρινά τα 94.000 δολάρια. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο δεν ήταν φιλικό για τους ταύρους και το BTC υποχώρησε κάτω από τα 88.000 δολάρια την Κυριακή (7/12).

Η έναρξη της τρέχουσας εβδομάδας, όμως, έφερε μία νέα ανάκαμψη. Αυτή τη στιγμή, το BTC διαπραγματεύεται γύρω στα 92.000 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 3% σε ημερήσια βάση.

Η αυξημένη αυτή μεταβλητότητα έρχεται λίγες μέρες πριν από την τελευταία συνεδρίαση της FOMC για φέτος, κατά την οποία η Federal Reserve θα αποφασίσει αν θα αυξήσει, θα μειώσει ή θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πιο πιθανό σενάριο φαίνεται να είναι μία μείωση κατά 0,25%, και θα φανεί πώς η επίσημη ανακοίνωση θα επηρεάσει τον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Τα χαμηλότερα επιτόκια συνήθως θεωρούνται θετικά για τους ταύρους, καθώς μειώνουν την ελκυστικότητα των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών προϊόντων και μπορούν να κατευθύνουν κεφάλαια προς τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, ολόκληρη η αγορά των κρυπτονομισμάτων μπορεί ακόμη να υποστεί το κλασικό φαινόμενο «sell the news».

Μετά την τελευταία άνοδο της τιμής του BTC, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του έχει φτάσει περίπου τα 1,83 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στα altcoins διαμορφώνεται γύρω στο 57,37%.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12) το Bitcoin σημειώνει αύξηση 2,68% στα 91,860.20 δολάρια. Την ίδια στιγμή, το Ethereum ενισχύεται κατά 3,03% στα 3,137.66 δολάρια και το XRP σημειώνει επίσης άνοδο 2,04% στα 2,09 δολάρια.

Παράλληλα, το Solana ενισχύεται κατά 3,65% στα 137,82 δολάρια, το Litecoin καταγράφει κέρδη 1,42% στα 83.49 δολάρια και το Cardano βρίσκεται επίσης σε ανοδική πορεία κατά 3,02% στα 0.4311 δολάρια.

Στον αντίποδα, το Monero σημειώνει πτώση 1,87% στα 371,99 δολάρια.