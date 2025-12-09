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Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ: Έγκριση εξοπλιστικών προγραμμάτων και σχέδιο αξιοποίησης του SAFE
Πολιτική
15:19 - 09 Δεκ 2025

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ: Έγκριση εξοπλιστικών προγραμμάτων και σχέδιο αξιοποίησης του SAFE

Reporter.gr Newsroom
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Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) συνεδρίασε το πρωί της Τρίτης υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με κύρια θέματα την έγκριση εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και την αξιοποίηση του προγράμματος SAFE.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η συνεδρίαση περιλάμβανε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, ενισχύοντας τη στρατηγική αντίληψη της χώρας σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υλοποίηση του Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036, καθώς και στο σχέδιο αξιοποίησης του SAFE, που αποσκοπεί στη βέλτιστη λειτουργική και επιχειρησιακή χρήση των στρατιωτικών υποδομών και μέσων.

Παράλληλα, κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες πρωτοβουλίες καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και η δραστηριότητα του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), με στόχο την ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

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