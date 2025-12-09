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Πηγές Υπ. Μετανάστευσης: «Ψευδή» τα δημοσιεύματα σχετικά με επιστροφές μεταναστών
Πολιτική
16:19 - 09 Δεκ 2025

Πηγές Υπ. Μετανάστευσης: «Ψευδή» τα δημοσιεύματα σχετικά με επιστροφές μεταναστών

Reporter.gr Newsroom
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Ως «ψευδή» χαρακτηρίζουν πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης δημοσιεύματα που κάνουν λόγο επιστροφές μεταναστών.  

Διευκρινίζουν ότι η Ελλάδα, στο πλαίσιο εφαρμογής του Συμφώνου Μετανάστευσης, συμφώνησε – κατά τις συζητήσεις με τη Γερμανία και άλλες χώρες – στη διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων «Δουβλίνο», οι οποίες μόνο για Γερμανία αφορούν σε 515.000 περιπτώσεις και πάνω από 100.000 τα τελευταία 4 χρόνια.

Όλες αυτές οι υποθέσεις διαγράφονται ολοσχερώς και δεν θα απασχολήσουν ξανά την Ελλάδα ξεκαθαρίζουν οι ίδιες πηγές του υπουργείου.

Αναφέρουν, ακόμη, ότι διαγράφονται και όλες οι περιπτώσεις παράνομων μεταναστών που εισήλθαν στη Γερμανία από την Ελλάδα έως και την εφαρμογή του Συμφώνου μετανάστευσης στις 12/7/2026. Δηλαδή, εάν κάποιος εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα και μεταβεί στη Γερμανία ως τις 12/7/2026, διαγράφεται και δεν αποτελεί επιστροφή.

Στη συνέχεια – προσθέτουν – εφαρμόζεται το Σύμφωνο μετανάστευσης που έχει κυρωθεί από τα όργανα της ΕΕ ήδη από το 2024 και η Ελλάδα ξεκινάει την εφαρμογή του Συμφώνου με μηδέν υποχρεώσεις επιστροφών, καταλήγουν οι πηγές του υπουργείου.

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