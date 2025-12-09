Απάντηση από την Αθήνα στις δηλώσεις Φιντάν: Μόνη μας διαφορά η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας

Στις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν περί «δίκαιης κατανομής» στην Ανατολική Μεσόγειο και συνολικής διαπραγμάτευσης των ζητημάτων του Αιγαίου, απάντησε η Αθήνα, τονίζοντας πως «αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες».

Πιο αναλυτικά, διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως «η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ως εκ τούτου, αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες».

Επισημαίνουν, ακόμη, πως «η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και επιθυμεί, πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, να συνεχίσει τον δομημένο διάλογο με την Τουρκία επί τη βάση αυτών των αρχών».

«Ως προς το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας, η Συνθήκη της Λωζάννης, καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικό, στα μέλη της οποίας η Ελλάδα επιφυλάσσει πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία», καταλήγουν στο σχόλιό τους οι διπλωματικές πηγές.

Φιντάν: Συνολική λύση στο Αιγαίο

Στο πλαίσιο συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό στην τουρκική βουλή, ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, δήλωσε πως όλες οι εκκρεμότητες στο Αιγαίο θα πρέπει να εξεταστούν συνολικά.

Τόνισε πως η Άγκυρα θεωρεί αναγκαίο τον «ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο», με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, προκειμένου να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση.

Ωστόσο, υπογράμμισε παράλληλα πως η Τουρκία θα συνεχίσει «με αποφασιστικότητα» την προάσπιση των συμφερόντων της, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων «αμοιβαιότητας» για τη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης.

Όπως επεσήμανε, η Άγκυρα δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από τις πάγιες θέσεις της, ενώ επανέλαβε την πάγια τουρκική θέση περί «δίκαιης μοιρασιάς» στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι η Τουρκία θα προχωρήσει με «σταθερά βήματα» για την προστασία των συμφερόντων της στην περιοχή.