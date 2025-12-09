Φιντάν: Μιλά για «δίκαιη μοιρασιά» στο Αιγαίο και «αμοιβαιότητα» στη Θράκη

Σε νέες δηλώσεις που επαναφέρουν το γνωστό τουρκικό αφήγημα περί «δίκαιης κατανομής» στην Ανατολική Μεσόγειο και συνολικής διαπραγμάτευσης των ζητημάτων του Αιγαίου, προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει «με αποφασιστικότητα» την προάσπιση των συμφερόντων της, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων «αμοιβαιότητας» για τη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης.

Ο Φιντάν τόνισε πως η Τουρκία επιθυμεί να διατηρήσει θετική ατζέντα στις σχέσεις με την Ελλάδα, όμως παράλληλα υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από τις πάγιες θέσεις της. «Διατηρούμε τη βούληση για εποικοδομητική συνεργασία με την Ελλάδα», είπε, προσθέτοντας ότι η Τουρκία «θα συνεχίσει να στηρίζει τα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης και, εφόσον χρειαστεί, θα πράξει στη βάση της αμοιβαιότητας».

Επανέλαβε επίσης τη θέση περί «δίκαιης μοιρασιάς» στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι η Τουρκία θα προχωρήσει με «σταθερά βήματα» για την προστασία των συμφερόντων της στην περιοχή.

Στο ζήτημα του Αιγαίου, ο Τούρκος υπουργός μίλησε για ανάγκη συνολικής συζήτησης «όλων των θεμάτων», καλώντας σε επίλυση «με βάση το διεθνές δίκαιο και την καλή γειτονία». Όπως είπε, η Άγκυρα επιδιώκει μια Ανατολική Μεσόγειο και ένα Αιγαίο «που θα αποτελούν περιοχές ευημερίας και σταθερότητας».