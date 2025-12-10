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Αλαλούμ με τις επιστροφές χιλιάδων μεταναστών από τη Γερμανία στην Ελλάδα
Πολιτική
08:28 - 10 Δεκ 2025

Αλαλούμ με τις επιστροφές χιλιάδων μεταναστών από τη Γερμανία στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης βγήκαν την Τρίτη (9/12) και διέψευσαν δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα θα δεχθεί επιστροφές 500.000 και πλέον μεταναστών από τη Γερμανία. Μόνο που τα δημοσιεύματα τα οποία επικαλείται το υπουργείο δεν στηρίζονταν σε φήμες ή ανώνυμες πληροφορίες, αλλά σε δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας.

Ο Γερμανός ΥΠΕΣ, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε λοιπόν πως «συμφωνήσαμε με την Ελλάδα και την Ιταλία ότι θα δέχονται την επιστροφή μεταναστών οι οποίοι έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτών των δύο χωρών».

Μάλιστα ο ίδιος ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, επικαλέστηκε τις σχετικές δηλώσεις του υπουργού του ως μια επιτυχία της κυβέρνησής του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της γερμανικής πλευράς, από το 2020 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο ήρθαν στη Γερμανία από την Ελλάδα 100.000 αιτούντες άσυλο, οι οποίοι με βάση τη συμφωνία του Δουβλίνου θα πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα εισόδου. Πολλοί από αυτούς έχουν αποτρέψει τις επιστροφές τους με δικαστικές αποφάσεις.

Η Ελλάδα λέει ακριβώς το αντίθετο

Το υπουργείο Μετανάστευσης της Ελλάδας, όμως, έχει τελείως διαφορετική εικόνα. Δεν κατονομάζει βέβαια τον Μερτς και τον Ντομπριντ αλλά λέει πως η Ελλάδα συμφώνησε – με τη Γερμανία και άλλες χώρες – στη διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων «Δουβλίνο», οι οποίες μόνο για τη Γερμανία αφορούν σε 515.000 περιπτώσεις και πάνω από 100.000 τα τελευταία 4 χρόνια.

Όλες αυτές οι υποθέσεις διαγράφονται ολοσχερώς και δεν θα απασχολήσουν ξανά την Ελλάδα ξεκαθαρίζουν οι ίδιες πηγές του υπουργείου.
Κατάφερε δηλαδή ο Θάνος Πλεύρης να πείσει το Γερμανό ομόλογο του να διαγραφούν 515.000 αιτήματα επιστροφών από την Γερμανία στην Ελλάδα.

Και γιατί λέει ψέματα ο Γερμανός υπουργός, αλλά και ο ίδιος ο καγκελάριος;

Το αλαλούμ λογικά εξηγείται από το πάθος και των δύο κυβερνήσεων να αποδείξουν πως έχουν σκληρύνει τη μεταναστευτική τους πολιτική, καθώς πιέζονται από το εσωτερικό τους ακροατήριο.

Η μεν εύθραυστη κυβέρνηση Μερτς προσπαθεί να αποφύγει τις διαρροές προς το ακροδεξιό Afd και η ΝΔ φροντίζει να συγκρατήσει τις απώλειες προς τα ακροδεξιά διαμερίσματα της μπλε πολυκατοικίας, είτε σε αυτά διαμένει ο Κυριάκος Βελόπουλος, η Αφροδίτη Λατινοπουλου ή ακόμα και ο Αντώνης Σαμαράς.

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