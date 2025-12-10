Φάμελλος στην ΚΟ: Η ΝΔ υπεύθυνη για την κατάρρευση της αγροτιάς και το κλείσιμο των δρόμων

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της κρίσης στον αγροτικό τομέα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει οδηγήσει την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία σε βαθιά παρακμή, γεγονός που –όπως υπογράμμισε– εξηγεί και τις έντονες διαμαρτυρίες και τα μπλόκα στις εθνικές οδούς.

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη για το αδιέξοδο των παραγωγών. Τόνισε ότι οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους «επειδή δεν βλέπουν προοπτική» και εξαπέλυσε επίθεση για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο χαρακτήρισε «γαλάζιο». Μίλησε για «σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων», κάνοντας αναφορά σε περιπτώσεις με «κομπίνες, ψεύτικες κληρώσεις και πολυτελή αυτοκίνητα», που όπως είπε στερούν από τους πραγματικούς παραγωγούς την πρόσβαση στους πόρους που δικαιούνται.

Ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι η «κατάρρευση του αγροτικού τομέα έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας», κατηγορώντας την κυβέρνηση για «ανεπάρκεια, σκανδαλώδεις επιλογές και αδικαιολόγητες παραλείψεις». Επισήμανε ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία, τομείς που αποτελούν «διεθνές σήμα κατατεθέν της χώρας», απαξιώνονται συστηματικά, οδηγώντας πολλές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου, ιδιαίτερα τις ακριτικές, σε ερημοποίηση.

Σε δραματικούς τόνους περιέγραψε την κατάσταση που βιώνουν οι παραγωγοί: αδυνατούν, όπως είπε, να καλύψουν τα υπέρογκα κόστη παραγωγής, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, δεν βρίσκουν εργατικά χέρια και παράλληλα βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε χρέη που διαρκώς συσσωρεύονται.

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «αποδείχθηκε άριστη στα ρουσφέτια και στα σκάνδαλα, αλλά εντελώς ανίκανη να στηρίξει τους τίμιους αγρότες». Ενδεικτικά ανέφερε πως ούτε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν έχει καταφέρει να στελεχώσει, παρότι το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και έναν χρόνο. Παράλληλα επανέλαβε την εκτίμησή του ότι «δισεκατομμύρια έχουν χαθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019».

Ο κ. Φάμελλος κατήγγειλε επίσης ότι η κυβέρνηση «αφού πρώτα εξαπάτησε τους αγρότες και τους οδήγησε σε οικονομικό αδιέξοδο, πλέον τους κατηγορεί και τους αντιμετωπίζει με καταστολή επειδή διαμαρτύρονται». Κατέστησε σαφές ότι, κατά την άποψή του, η ευθύνη για το κλείσιμο των δρόμων δεν ανήκει στους διαμαρτυρόμενους παραγωγούς, αλλά στον ίδιο τον πρωθυπουργό.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός που κλείνει τις εθνικές οδούς» είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι αγρότες δεν έχουν άλλη επιλογή, καθώς το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας «τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση».

Ολοκληρώνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαίωσε ότι το κόμμα θα σταθεί στο πλευρό των ανθρώπων της παραγωγής, επισημαίνοντας πως η αντιμετώπιση της κρίσης στον πρωτογενή τομέα αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας.