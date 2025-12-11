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Τσίπρας κατά κυβέρνησης: Οι αγρότες που διεκδικούν τα δικαιώματά τους δεν είναι εγκληματίες
Πολιτική
19:14 - 11 Δεκ 2025

Τσίπρας κατά κυβέρνησης: Οι αγρότες που διεκδικούν τα δικαιώματά τους δεν είναι εγκληματίες

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την κρίση στον αγροτικό τομέα, με ανάρτησή του στα social media, κατηγορώντας την για αδράνεια και ελλιπή στήριξη των παραγωγών. 

Ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση του στο Instagram, τόνισε την αύξηση του κόστους παραγωγής, το υψηλό ενεργειακό κόστος, την ανεπαρκή χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και τις καθυστερημένες αποζημιώσεις για ζημιές από την ευλογιά των προβάτων.

Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες για σκάνδαλα όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, επισημαίνοντας ότι οι αγρότες που διεκδικούν τα δικαιώματά τους δεν είναι εγκληματίες, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ωφελεί μεγάλες εταιρείες και καρτέλ αντί τους παραγωγούς.

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα έχει ως εξής: «Έχουν δίκιο οι αγρότες που εξεγείρονται; Τα τελευταία χρόνια το κόστος παραγωγής αυξάνεται σταθερά από 8-10% ετησίως.

Η ψαλίδα των τιμών των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι πλέον είναι 3 έως 4 φορές επάνω.

Το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε κατά 40%, ενώ οι ενεργειακές κοινότητες που εμείς σχεδιάσαμε το 2018 για τους παραγωγούς άνοιξαν τελικά μόνο για χάρη των μεγάλων εταιρειών ενέργειας.

Η εκτιμώμενη ζημιά φέτος με την ευλογιά των προβάτων ανήλθε στα 750 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αποζημιώσεις μόλις στα 15.

Έξι χρόνια τώρα δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός στήριξης, αφού μόλις το 4% του ταμείου ανάκαμψης πήγε στον αγροτικό τομέα.

Πού υπήρξε στήριξη; Στους ”φραπέδες”, στους ”χασάπηδες” και εξαιτίας αυτών φέτος οι επιδοτήσεις που θα έπρεπε να δοθούν σε όσους τις είχαν πραγματικά ανάγκη θα μειωθούν και θα καθυστερήσουν.

Γιατί η κυβέρνηση έφαγε ”πόρτα” από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξαιτίας της αποκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είναι λοιπόν οι αγρότες που αντιδρούν με οργή, εγκληματική οργάνωση;

Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες. Σε μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα για εγκληματίες θα έπρεπε να κατηγορηθούν όσοι ενορχήστρωσαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έφαγαν τα λεφτά των αγροτών μοιράζοντας τα σε φίλους.

Όσοι έστησαν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Όσοι έχουν στήσει αυτό το πανηγύρι με τις απευθείας αναθέσεις. Όσοι αφήνουν τα καρτέλ ανεξέλεγκτα να αγοράζουν φτηνά από τους παραγωγούς και να πουλάνε πανάκριβα στους καταναλωτές. Ποιοι είναι αυτοί; Νομίζω μπορείτε να το μαντέψετε».

{https://www.instagram.com/reel/DSIJq9iDL65/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Τελευταία τροποποίηση στις 11/12/2025 - 20:56
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