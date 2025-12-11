Το ΠΑΣΟΚ ανοίγει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση - Ο Βενιζέλος θέτει το «πλαίσιο»

Με μια εκδήλωση του Ινστιτούτου Insocial, το ΠΑΣΟΚ άνοιξε επισήμως το κεφάλαιο της συνταγματικής αναθεώρησης, με βασικό ομιλητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος περιέγραψε τόσο τη θεσμική συγκυρία όσο και τις κατευθύνσεις των προτεινόμενων αλλαγών.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε το κάλεσμά του προς τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για διάλογο σχετικά με την αναθεώρηση του άρθρου 86, ενώ άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι «ενώ συμφωνεί με την αλλαγή, το χρησιμοποιεί για να δέσει τα χέρια της Δικαιοσύνης και να προστατεύσει τους υπουργούς του από έλεγχο». Ταυτόχρονα, υπογράμμισε την ανάγκη συναινετικού κλίματος, επισημαίνοντας ότι «η ιστορία δεν θα μας συγχωρέσει μια αναπαλαίωση του Συντάγματος».

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε προειδοποιητικούς τόνους, ανέδειξε την ανάγκη προτεραιότητας στη διακυβερνησιμότητα της χώρας, τονίζοντας ότι η συζήτηση για τις αναγκαίες αναθεωρητικές συναινέσεις και την εξασφάλιση 180 ψήφων είναι πρόωρη, όσο προηγείται η ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης υπό τη νέα πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Κάλεσε το κόμμα να μη δώσει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 στην παρούσα Βουλή, αλλά στην επόμενη, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει το περιεχόμενο των αναθεωρητέων άρθρων και όχι απλώς τον κατάλογό τους. Στο πλαίσιο της ομιλίας του, επεσήμανε τη σημασία του σεβασμού της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, αναφερόμενος και στην πρόσφατη συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία χαρακτήρισε «διαδικασία ταπείνωσης». Τόνισε ότι υπάρχει πρόβλημα κύρους στη Βουλή, στη Δικαιοσύνη και στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Βενιζέλος επεκτάθηκε και σε άλλες θεσμικές πτυχές που απαιτούν, όπως τόνισε, αναθεώρηση, όπως ο τρόπος εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, η λειτουργία των μονοκομματικών κυβερνήσεων, το εκλογικό σύστημα, οι σχέσεις κράτους και Εκκλησίας, αλλά και το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Επισήμανε δε ότι ο ρόλος του πρωθυπουργού διαμορφώνεται όχι από το Σύνταγμα, αλλά από το «σύνδρομο της αποστασίας», υπενθυμίζοντας πώς διαφορετικοί πρωθυπουργοί άσκησαν αυτόν τον ρόλο στο παρελθόν. Κατά την εκτίμησή του, το πραγματικό πρόβλημα της χώρας δεν είναι το ίδιο το Σύνταγμα, αλλά η βαθιά κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς – σημείο στο οποίο κινήθηκε και ο κ. Ανδρουλάκης, με αναφορές στις υποκλοπές, τις απευθείας αναθέσεις και τις αστοχίες στη διαχείριση κρίσεων όπως τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και ποινικολόγος, η οποία επισήμανε ότι η νέα εποχή και οι προκλήσεις της, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία αναθεώρησης. Ο Χρήστος Κακλαμάνης μίλησε για την ανάγκη ενίσχυσης των δικαιωμάτων της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας και για ένα νέο εκλογικό σύστημα που θα ενισχύει τη θεσμική σταθερότητα.

Ο συνταγματολόγος Χαράλαμπος Ανθόπουλος συμφώνησε με την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86, απορρίπτοντας ωστόσο προτάσεις που «αναπαράγουν κομματικά προγράμματα», φέρνοντας ως παράδειγμα την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο.

Από την πλευρά του, ο πρώην ευρωβουλευτής και συνταγματολόγος Κώστας Μποτόπουλος εκτίμησε ότι η αναθεώρηση δεν είναι αναγκαία στο παρόν στάδιο, αν και συμφώνησε ότι οι αυξημένες πλειοψηφίες πρέπει να αφορούν την επόμενη Βουλή, εκείνη που θα κληθεί να καθορίσει τα περιεχόμενα των αλλαγών.

Ο Νίκος Παπασπύρου επικεντρώθηκε στη συζήτηση για το άρθρο 86 και στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, καταθέτοντας τις δικές του παρατηρήσεις για τον εκσυγχρονισμό των θεσμικών διαδικασιών.