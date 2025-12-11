ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το ΠΑΣΟΚ ανοίγει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση - Ο Βενιζέλος θέτει το «πλαίσιο»
Πολιτική
23:10 - 11 Δεκ 2025

Το ΠΑΣΟΚ ανοίγει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση - Ο Βενιζέλος θέτει το «πλαίσιο»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με μια εκδήλωση του Ινστιτούτου Insocial, το ΠΑΣΟΚ άνοιξε επισήμως το κεφάλαιο της συνταγματικής αναθεώρησης, με βασικό ομιλητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος περιέγραψε τόσο τη θεσμική συγκυρία όσο και τις κατευθύνσεις των προτεινόμενων αλλαγών. 

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε το κάλεσμά του προς τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για διάλογο σχετικά με την αναθεώρηση του άρθρου 86, ενώ άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι «ενώ συμφωνεί με την αλλαγή, το χρησιμοποιεί για να δέσει τα χέρια της Δικαιοσύνης και να προστατεύσει τους υπουργούς του από έλεγχο». Ταυτόχρονα, υπογράμμισε την ανάγκη συναινετικού κλίματος, επισημαίνοντας ότι «η ιστορία δεν θα μας συγχωρέσει μια αναπαλαίωση του Συντάγματος».

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε προειδοποιητικούς τόνους, ανέδειξε την ανάγκη προτεραιότητας στη διακυβερνησιμότητα της χώρας, τονίζοντας ότι η συζήτηση για τις αναγκαίες αναθεωρητικές συναινέσεις και την εξασφάλιση 180 ψήφων είναι πρόωρη, όσο προηγείται η ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης υπό τη νέα πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Κάλεσε το κόμμα να μη δώσει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 στην παρούσα Βουλή, αλλά στην επόμενη, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει το περιεχόμενο των αναθεωρητέων άρθρων και όχι απλώς τον κατάλογό τους. Στο πλαίσιο της ομιλίας του, επεσήμανε τη σημασία του σεβασμού της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, αναφερόμενος και στην πρόσφατη συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία χαρακτήρισε «διαδικασία ταπείνωσης». Τόνισε ότι υπάρχει πρόβλημα κύρους στη Βουλή, στη Δικαιοσύνη και στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Βενιζέλος επεκτάθηκε και σε άλλες θεσμικές πτυχές που απαιτούν, όπως τόνισε, αναθεώρηση, όπως ο τρόπος εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, η λειτουργία των μονοκομματικών κυβερνήσεων, το εκλογικό σύστημα, οι σχέσεις κράτους και Εκκλησίας, αλλά και το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Επισήμανε δε ότι ο ρόλος του πρωθυπουργού διαμορφώνεται όχι από το Σύνταγμα, αλλά από το «σύνδρομο της αποστασίας», υπενθυμίζοντας πώς διαφορετικοί πρωθυπουργοί άσκησαν αυτόν τον ρόλο στο παρελθόν. Κατά την εκτίμησή του, το πραγματικό πρόβλημα της χώρας δεν είναι το ίδιο το Σύνταγμα, αλλά η βαθιά κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς – σημείο στο οποίο κινήθηκε και ο κ. Ανδρουλάκης, με αναφορές στις υποκλοπές, τις απευθείας αναθέσεις και τις αστοχίες στη διαχείριση κρίσεων όπως τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και ποινικολόγος, η οποία επισήμανε ότι η νέα εποχή και οι προκλήσεις της, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία αναθεώρησης. Ο Χρήστος Κακλαμάνης μίλησε για την ανάγκη ενίσχυσης των δικαιωμάτων της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας και για ένα νέο εκλογικό σύστημα που θα ενισχύει τη θεσμική σταθερότητα.

Ο συνταγματολόγος Χαράλαμπος Ανθόπουλος συμφώνησε με την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86, απορρίπτοντας ωστόσο προτάσεις που «αναπαράγουν κομματικά προγράμματα», φέρνοντας ως παράδειγμα την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο.

Από την πλευρά του, ο πρώην ευρωβουλευτής και συνταγματολόγος Κώστας Μποτόπουλος εκτίμησε ότι η αναθεώρηση δεν είναι αναγκαία στο παρόν στάδιο, αν και συμφώνησε ότι οι αυξημένες πλειοψηφίες πρέπει να αφορούν την επόμενη Βουλή, εκείνη που θα κληθεί να καθορίσει τα περιεχόμενα των αλλαγών.

Ο Νίκος Παπασπύρου επικεντρώθηκε στη συζήτηση για το άρθρο 86 και στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, καταθέτοντας τις δικές του παρατηρήσεις για τον εκσυγχρονισμό των θεσμικών διαδικασιών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας»: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας
Πολιτική

«Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας»: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Χρηστίδης: Νέα πλατφόρμα πρέπει να ετοιμάσει η ΝΔ με τίτλο «Poses dikografies akoma»
Πολιτική

Χρηστίδης: Νέα πλατφόρμα πρέπει να ετοιμάσει η ΝΔ με τίτλο «Poses dikografies akoma»

Φόρο τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου απέτισαν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (photos)
Πολιτική

Φόρο τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου απέτισαν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (photos)

Μιλένα Αποστολάκη: Καλωσορίζουμε το υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νομικής συμμόρφωσης
Πολιτική

Μιλένα Αποστολάκη: Καλωσορίζουμε το υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νομικής συμμόρφωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 00:16

Η Γερουσία καλεί τον Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες με το Ιράν

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 23:14

Σε κλοιό ρευστοποιήσεων η Wall Street – Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 23:00

SpaceX: Κέρδη 4% μετά από απώλειες 24% σε τρεις συνεδριάσεις

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
23/06/2026 - 22:55

Ποιος έχει την ευθύνη στον μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της χώρας;

Magazino
23/06/2026 - 22:30

Ο καλύτερος μου φίλος, ο καφές

Ναυτιλία
23/06/2026 - 22:00

Στενά του Ορμούζ: Ξεκινά η απομάκρυνση 11.000 ναυτικών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
23/06/2026 - 21:37

Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία στην τεχνολογία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 21:15

Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 21:00

Γερμανία: Στο τραπέζι σύνταξη στα 70 – Ο Μερτς πιέζει για ριζική μεταρρύθμιση

Ειδήσεις
23/06/2026 - 20:31

Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Υγεία
23/06/2026 - 20:10

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:51

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:29

Πολωνία και Ουκρανία σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό παρελθόν

Χρηματιστήριο
23/06/2026 - 19:11

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:52

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια και Μαγνησία

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 18:49

Η αμυντική βιομηχανία σε εποχή εξωστρέφειας, συνεργειών και νέων κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:47

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 18:45

Θεοδωρόπουλος: Κρίσιμο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:40

Λίβανος: Στους 4.192 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
23/06/2026 - 18:28

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας: Όχημα οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις στις βιομηχανικές επενδύσεις

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:24

Πούτιν: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης και των πραγματικοτήτων στο πεδίο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:21

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (25/6) ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:05

Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:02

Ουκρανία: Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς από τη Ρωσία σε κατοικημένη περιοχή

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:47

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι

Σχόλια Αγοράς
23/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

Πολιτική
23/06/2026 - 17:41

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:30

Γκουτέρες: «Η μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ» απειλεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Πολιτική
23/06/2026 - 17:16

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα

Ακίνητα
23/06/2026 - 17:08

ΠΟΜΙΔΑ: Πρακτικές οδηγίες για τον καθαρισμό οικοπέδων μετά τη λήξη της προθεσμίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ