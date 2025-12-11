Ανδρουλάκης: Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ η καταπολέμηση της ατιμωρησίας και η θεσμική αναθεώρηση

Στην εκδήλωση του InSocial με θέμα «Προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης», που πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι η καταπολέμηση της ατιμωρησίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα του κόμματος.

Ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η χώρα εισέρχεται σε μια νέα ιστορική φάση, με πυκνά σύννεφα ακροδεξιάς στην Ευρώπη και νέες στρατηγικές ασφάλειας, και υπογράμμισε ότι η θωράκιση της δημοκρατίας και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι πλέον αδήριτη ανάγκη.

«Η Δημοκρατική Παράταξη έχει αποδείξει ιστορικά ότι μπορεί να μετατρέπει τις προκλήσεις σε μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής», ανέφερε, σημειώνοντας την αναγκαιότητα θεσμικής ανασυγκρότησης και υπενθυμίζοντας τη σημασία των προηγούμενων συνταγματικών αναθεωρήσεων (1986 και 2001).

Στόχος: Αναθεώρηση άρθρου 86

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε τα προβλήματα της αξιοπιστίας της κυβέρνησης, καταλογίζοντας στον πρωθυπουργό αναξιοπιστία όσον αφορά την αναθεώρηση του άρθρου 86, το οποίο, όπως υπογράμμισε, χρησιμοποιείται για να προστατεύει τους υπουργούς και να δεσμεύει τη Δικαιοσύνη.

«Δική μας προτεραιότητα είναι να τελειώσει το καθεστώς της ατιμωρησίας. Δεν πρόκειται για σύνθημα εκδικητικό, αλλά για μεγάλη θεσμική πρόκληση και αναγκαιότητα για τη Δημοκρατία», τόνισε, τονίζοντας ότι η αναθεώρηση του άρθρου πρέπει να γίνει με συναίνεση, σοβαρότητα και καθαρούς κανόνες διαλόγου, ώστε κανείς πολιτικός να μην στέκεται πάνω από τον νόμο.

Κοινωνική δικαιοσύνη και θεσμικές τομές

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η ενίσχυση του κοινοβουλίου, η αναβάθμιση των ανεξάρτητων αρχών, η δημιουργία σύγχρονου κοινωνικού κράτους και η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη αποτελούν βασικές τομές που πρέπει να συνοδεύσουν τη συνταγματική αναθεώρηση. Επιπλέον, έθεσε ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της ακεραιότητας των θεσμών σε νέους τομείς, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσω ισχυρών ανεξάρτητων αρχών.

Απάντηση στις προκλήσεις της εποχής

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η σύγχρονη εποχή απαιτεί «περισσότερη, δικαιότερη και καλύτερα οργανωμένη δημοκρατία». Σημείωσε ότι η ιστορική συγκυρία δεν επιτρέπει απλή αναπαλαίωση θεσμών, αλλά απαιτεί μεταρρυθμίσεις ανθεκτικές στον χρόνο και στη συνείδηση των πολιτών, υπογραμμίζοντας το ρόλο του ΠΑΣΟΚ ως πρωτοπόρου στη διαμόρφωση θεσμικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατέληξε ότι η μεγάλη εικόνα των τάσεων που διαμορφώνουν το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον πρέπει να καθοδηγεί τις θεσμικές επιλογές, με στόχο τη σταθερότητα και ανθεκτικότητα της Δημοκρατίας και της κοινωνίας.