ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης: Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ η καταπολέμηση της ατιμωρησίας και η θεσμική αναθεώρηση
Πολιτική
20:43 - 11 Δεκ 2025

Ανδρουλάκης: Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ η καταπολέμηση της ατιμωρησίας και η θεσμική αναθεώρηση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην εκδήλωση του InSocial με θέμα «Προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης», που πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι η καταπολέμηση της ατιμωρησίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα του κόμματος.

Ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η χώρα εισέρχεται σε μια νέα ιστορική φάση, με πυκνά σύννεφα ακροδεξιάς στην Ευρώπη και νέες στρατηγικές ασφάλειας, και υπογράμμισε ότι η θωράκιση της δημοκρατίας και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι πλέον αδήριτη ανάγκη.

«Η Δημοκρατική Παράταξη έχει αποδείξει ιστορικά ότι μπορεί να μετατρέπει τις προκλήσεις σε μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής», ανέφερε, σημειώνοντας την αναγκαιότητα θεσμικής ανασυγκρότησης και υπενθυμίζοντας τη σημασία των προηγούμενων συνταγματικών αναθεωρήσεων (1986 και 2001).

Στόχος: Αναθεώρηση άρθρου 86

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε τα προβλήματα της αξιοπιστίας της κυβέρνησης, καταλογίζοντας στον πρωθυπουργό αναξιοπιστία όσον αφορά την αναθεώρηση του άρθρου 86, το οποίο, όπως υπογράμμισε, χρησιμοποιείται για να προστατεύει τους υπουργούς και να δεσμεύει τη Δικαιοσύνη.

«Δική μας προτεραιότητα είναι να τελειώσει το καθεστώς της ατιμωρησίας. Δεν πρόκειται για σύνθημα εκδικητικό, αλλά για μεγάλη θεσμική πρόκληση και αναγκαιότητα για τη Δημοκρατία», τόνισε, τονίζοντας ότι η αναθεώρηση του άρθρου πρέπει να γίνει με συναίνεση, σοβαρότητα και καθαρούς κανόνες διαλόγου, ώστε κανείς πολιτικός να μην στέκεται πάνω από τον νόμο.

Κοινωνική δικαιοσύνη και θεσμικές τομές

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η ενίσχυση του κοινοβουλίου, η αναβάθμιση των ανεξάρτητων αρχών, η δημιουργία σύγχρονου κοινωνικού κράτους και η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη αποτελούν βασικές τομές που πρέπει να συνοδεύσουν τη συνταγματική αναθεώρηση. Επιπλέον, έθεσε ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της ακεραιότητας των θεσμών σε νέους τομείς, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσω ισχυρών ανεξάρτητων αρχών.

Απάντηση στις προκλήσεις της εποχής

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η σύγχρονη εποχή απαιτεί «περισσότερη, δικαιότερη και καλύτερα οργανωμένη δημοκρατία». Σημείωσε ότι η ιστορική συγκυρία δεν επιτρέπει απλή αναπαλαίωση θεσμών, αλλά απαιτεί μεταρρυθμίσεις ανθεκτικές στον χρόνο και στη συνείδηση των πολιτών, υπογραμμίζοντας το ρόλο του ΠΑΣΟΚ ως πρωτοπόρου στη διαμόρφωση θεσμικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατέληξε ότι η μεγάλη εικόνα των τάσεων που διαμορφώνουν το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον πρέπει να καθοδηγεί τις θεσμικές επιλογές, με στόχο τη σταθερότητα και ανθεκτικότητα της Δημοκρατίας και της κοινωνίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας»: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας
Πολιτική

«Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας»: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Χρηστίδης: Νέα πλατφόρμα πρέπει να ετοιμάσει η ΝΔ με τίτλο «Poses dikografies akoma»
Πολιτική

Χρηστίδης: Νέα πλατφόρμα πρέπει να ετοιμάσει η ΝΔ με τίτλο «Poses dikografies akoma»

Φόρο τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου απέτισαν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (photos)
Πολιτική

Φόρο τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου απέτισαν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (photos)

Μιλένα Αποστολάκη: Καλωσορίζουμε το υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νομικής συμμόρφωσης
Πολιτική

Μιλένα Αποστολάκη: Καλωσορίζουμε το υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νομικής συμμόρφωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
23/06/2026 - 22:30

Ο καλύτερος μου φίλος, ο καφές

Ναυτιλία
23/06/2026 - 22:00

Στενά του Ορμούζ: Ξεκινά η απομάκρυνση 11.000 ναυτικών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
23/06/2026 - 21:37

Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία στην τεχνολογία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 21:15

Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 21:00

Γερμανία: Στο τραπέζι σύνταξη στα 70 – Ο Μερτς πιέζει για ριζική μεταρρύθμιση

Ειδήσεις
23/06/2026 - 20:31

Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Υγεία
23/06/2026 - 20:10

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:51

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:29

Πολωνία και Ουκρανία σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό παρελθόν

Χρηματιστήριο
23/06/2026 - 19:11

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:52

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια και Μαγνησία

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 18:49

Η αμυντική βιομηχανία σε εποχή εξωστρέφειας, συνεργειών και νέων κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:47

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 18:45

Θεοδωρόπουλος: Κρίσιμο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:40

Λίβανος: Στους 4.192 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
23/06/2026 - 18:28

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας: Όχημα οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις στις βιομηχανικές επενδύσεις

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:24

Πούτιν: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης και των πραγματικοτήτων στο πεδίο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:21

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (25/6) ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:05

Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:02

Ουκρανία: Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς από τη Ρωσία σε κατοικημένη περιοχή

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:47

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι

Σχόλια Αγοράς
23/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

Πολιτική
23/06/2026 - 17:41

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:30

Γκουτέρες: «Η μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ» απειλεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Πολιτική
23/06/2026 - 17:16

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα

Ακίνητα
23/06/2026 - 17:08

ΠΟΜΙΔΑ: Πρακτικές οδηγίες για τον καθαρισμό οικοπέδων μετά τη λήξη της προθεσμίας

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 16:59

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται, καθώς «ξεφουσκώνει» το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
23/06/2026 - 16:58

Μητσοτάκης: Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου συμβολίζει την προσπάθεια να αφήσουμε πίσω παθογένειες δεκαετιών

Εργασιακά
23/06/2026 - 16:50

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 16:40

Η METLEN χτίζει τον «πυρήνα» της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον Βόλο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ