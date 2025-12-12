Συρεγγέλα: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετατρέπει κάθε συνεδρίαση της Εξεταστικής σε προσωπικό σόου

Για συστηματική δημιουργία εντάσεων και υπονόμευση της θεσμικής λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου η αντιπρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, μιλώντας στην εκπομπή LIVE NOW του ΕΡΤnews. Όπως υποστήριξε, τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά «επανάληψη όσων βιώνει η Επιτροπή σε κάθε της σύγκληση».

Αναφερόμενη στο περιστατικό κατά το οποίο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας της απευθύνθηκε λέγοντας «να μην σκίσει κανένα καλσόν», η κ. Συρεγγέλα τόνισε πως παρόμοια συμπεριφορά αποτελεί πάγια πρακτική: «Δεν ήταν κάτι πρωτοφανές. Η κ. Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται στις συνεδριάσεις μόνο για να προκαλέσει, να δημιουργήσει εικόνες για τα social media και να κυνηγήσει την προβολή. Διακόπτει όλους τους ομιλητές, ειρωνεύεται και απαιτεί διαρκώς τον λόγο».

Η βουλευτής της ΝΔ σημείωσε ακόμη ότι η επίμαχη φράση είχε και διάσταση προσωπικής επίθεσης, ιδίως προς γυναίκα, «παρά το γεγονός ότι η ίδια επικαλείται την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των πολιτών».

Κλίμα έντασης στις εργασίες της Επιτροπής

Η κ. Συρεγγέλα επέκρινε έντονα τη συνολική στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, υπογραμμίζοντας πως οι πρακτικές της εμποδίζουν την ομαλή εξέλιξη της ερευνητικής διαδικασίας: «Όταν κάποιοι δεν ενδιαφέρονται για την ουσία, αλλά για τη δημιουργία εντυπώσεων, η λειτουργία της Εξεταστικής δυσχεραίνεται. Η κ. Κωνσταντοπούλου δεν επιτρέπει την κανονική ροή του έργου μας».

Κληθείσα να σχολιάσει το επίπεδο των μέχρι τώρα εργασιών της Εξεταστικής, η αντιπρόεδρος ανέφερε πως η εικόνα είναι μικτή: «Υπάρχουν βουλευτές, και από όλα τα κόμματα, που προσέρχονται με διάθεση να αναζητήσουν την αλήθεια και να συμβάλουν ουσιαστικά στη διερεύνηση της υπόθεσης. Υπάρχουν όμως και άλλοι που θέτουν ερωτήσεις μόνο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να αυξήσουν το ενδιαφέρον των social media την επόμενη ημέρα».

Η κ. Συρεγγέλα κατέληξε επισημαίνοντας ότι η Εξεταστική οφείλει να συνεχίσει το έργο της με σοβαρότητα και θεσμική ευθύνη, παρά τις εντάσεις που, όπως είπε, «ορισμένοι συστηματικά προκαλούν».