Στις 16 Δεκεμβρίου η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου
θα συζητήσουν οι:
θα συζητήσουν οι:
Βασίλης Αϊβαλής
Επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
Θεώνη Κουφονικολάκου
Συνήγορος του Παιδιού, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Γιώργος Παππάς
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας
Γιώργος Σιακαντάρης
Συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας
Επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
Θεώνη Κουφονικολάκου
Συνήγορος του Παιδιού, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Γιώργος Παππάς
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας
Γιώργος Σιακαντάρης
Συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας
Αιμίλιος Χειλάκης
Ηθοποιός
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
Παρουσίαση – Συντονισμός:
Λίνα Μπάστα
Διευθύντρια Ενημέρωσης Ionian TV – Δημοσιογράφος
Ώρα προσέλευσης: 18.30
Ώρα έναρξης: 19.00
Ηθοποιός
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
Παρουσίαση – Συντονισμός:
Λίνα Μπάστα
Διευθύντρια Ενημέρωσης Ionian TV – Δημοσιογράφος
Ώρα προσέλευσης: 18.30
Ώρα έναρξης: 19.00