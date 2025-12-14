Στις 16 Δεκεμβρίου η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα

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Οι εκδόσεις Gutenberg προσκαλούν την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στον Πολυχώρο Royal (Ακτή Δυμαίων 51, Πάτρα) στην παρουσίαση του βιβλίου ΙΘΑΚΗ του Αλέξη Τσίπρα.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου

θα συζητήσουν οι:





Βασίλης Αϊβαλής

Επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας



Θεώνη Κουφονικολάκου

Συνήγορος του Παιδιού, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω



Γιώργος Παππάς

Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας



Γιώργος Σιακαντάρης

Συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας





Αιμίλιος Χειλάκης

Ηθοποιός



Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα



Παρουσίαση – Συντονισμός:

Λίνα Μπάστα

Διευθύντρια Ενημέρωσης Ionian TV – Δημοσιογράφος



Ώρα προσέλευσης: 18.30

Ώρα έναρξης: 19.00