Η κυβερνητική αμηχανία στο αγροτικό, η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα επόμενα βήματα

Αγεφύρωτο φαίνεται ότι είναι το χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών μετά την άρνηση των τελευταίων να προσέλθουν σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ταυτόχρονα, η θλιβερή και ταυτόχρονα τραγελαφική εικόνα του Γιώργου Ξυλούρη – κατά κόσμον «Φραπέ» – στην κατάθεσή του στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά την απογοητευτική θεσμική πραγματικότητα της χώρας μας.

Ως γνωστόν, οι αγρότες αποφάσισαν το Σάββατο (13/12) να απορρίψουν το κάλεσμα του πρωθυπουργού για απευθείας συνάντηση, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και τον τερματισμό των μπλόκων που επιφέρουν επιπτώσεις στους υπόλοιπους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας. Οι αγρότες υποστηρίζουν από την πλευρά τους ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για έναν ειλικρινή διάλογο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν θα αρνηθούν νέα πρόσκληση, εφόσον διαπιστώσουν σημάδια κινητικότητας στα αιτήματά τους.

Από την αρχική αμηχανία στην αντεπίθεση

Αυτό δεν θα είναι εύκολη υπόθεση με τα σημερινά δεδομένα. Η κυβέρνηση μπορεί να αντέδρασε έκπληκτη και αμήχανα μετά το πρώτο «άδειασμα», ωστόσο οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα δείχνουν να κλιμακώνουν περαιτέρω την κατάσταση. Ο πρωθυπουργός δήλωσε, κατά την εβδομαδιαία του ανασκόπηση την Κυριακή (14/12), ότι δεν θεωρεί λογική την απόρριψη της πρότασης από τους αγρότες, σημειώνοντας μάλιστα πως «όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία». Ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε στο MEGA ότι οι αγρότες θα κληθούν να αναλάβουν την ευθύνη των επιλογών τους. Αμφότεροι τόνισαν επίσης ότι δεν πρόκειται να ακυρώσουν την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, όπως απαιτούν οι αγρότες.

Επικοινωνιακή ζημιά και μεταρρυθμιστική ακινησία

Για άλλη μία φορά, λοιπόν, η κυβέρνηση εμφανίζεται επικοινωνιακά λαβωμένη. Η προβολή της εκλογής του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup ήταν μεν ικανοποιητική, αλλά όχι ικανή να αντισταθμίσει τη ζημιά. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται – όπως και στην περίπτωση των ΕΛΤΑ – η αδυναμία της κυβέρνησης να αναγνωρίσει εγκαίρως τα προβλήματα των ανθρώπων της επαρχίας. Γίνεται φανερό ότι η κυβέρνηση πιάστηκε απροετοίμαστη στο ζήτημα των μπλόκων. Την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από κάποιες έρευνες, οι αγρότες απολαμβάνουν – με τα σημερινά δεδομένα – τη στήριξη της κοινής γνώμης. Παράλληλα, η κυβέρνηση εγκλωβίζεται στον επικοινωνιακό χειρισμό της κατάστασης, χωρίς να προβάλλεται κάποιο μεταρρυθμιστικό σχέδιο για ένα ολικό restart του αγροτικού παραγωγικού μοντέλου στη χώρα, το οποίο έχει τόσο ανάγκη εν μέσω κλιματικής κρίσης και γεωπολιτικών ασταθειών που επιβαρύνουν τις τιμές.

Κερδισμένοι και Χαμένοι της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την ίδια στιγμή, η παρουσία του «Φραπέ» στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποδείχθηκε απογοητευτική. Ο Γιώργος Ξυλούρης αρκέστηκε στο να επαναλαμβάνει τη φράση «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής», παρά το γεγονός ότι ο ίδιος προσήλθε ως μάρτυρας και όχι ως κατηγορούμενος. Κατάφερε πάντως να απογειώσει την τηλεθέαση του καναλιού της Βουλής. Ταυτόχρονα, οι αντιδράσεις του έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσον αφορά το πρακτικό σκέλος της επιτροπής, οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας δείχνουν να έχουν περιοριστεί στα τζαρτζαρίσματά τους με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δίνοντάς της με αυτόν τον τρόπο – σκόπιμα ή μη – πρόσθετη δημοσιότητα. Κατά τ’ άλλα, οι ερωτήσεις που τίθενται από βουλευτές σύσσωμης της αντιπολίτευσης προς τους εξεταζόμενους είναι υψηλού επιπέδου και εστιάζουν στην ουσία της υπόθεσης. Ιδιαίτερα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη έχει ξεχωρίσει με την παρουσία της, γεγονός που, εκτός απροόπτου, ισχυροποιεί τη θέση της εντός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε περίπτωση που υπάρξουν εξελίξεις, είτε στη Χαριλάου Τρικούπη είτε στον χώρο της Κεντροαριστεράς ευρύτερα.

Νέες μπόρες για την κυβέρνηση

Παρά ταύτα, οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, με μεγάλη διαφορά μεν, αλλά μακριά από το σενάριο της αυτοδυναμίας. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού κόσμου στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές δημιουργεί πρόσθετους πονοκεφάλους στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν θα πρέπει να αγνοηθούν οι αναφορές βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας, κατά την πρόσφατη συνάντησή τους με τον Κώστα Τσιάρα, ότι πολλοί αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα είναι «δικοί τους».

Πλέον αναμένονται τα επόμενα βήματα των αγροτών, οι οποίοι σκοπεύουν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους από την Τρίτη (16/12), σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματα που θέτουν. Ενδιαφέρον θα έχει αν τα διαφορετικά μπλόκα θα καταφέρουν να διατηρήσουν το κλίμα ενότητας που υπάρχει τη δεδομένη στιγμή, καθώς δεν αποκλείεται μέρος των αγροτών να διαφοροποιήσει, στην πορεία, τη στάση του. Ήδη επικρατεί γκρίνια για την πρόσφατη συνάντηση αγροτών της Κρήτης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Σε κάθε περίπτωση, το αγροτικό ζήτημα αποτελεί μια δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση και θα χρειαστούν προσεκτικοί χειρισμοί προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση που έχει δημιουργηθεί.