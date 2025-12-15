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Δήμας στη Βουλή: Έργα και επενδύσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στην Ελλάδα
Πολιτική
23:30 - 15 Δεκ 2025

Δήμας στη Βουλή: Έργα και επενδύσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη οι αγρότες να συμμετάσχουν ενεργά στον δημόσιο διάλογο, ειδικά όταν καλούνται από τον πρωθυπουργό, τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Δήμας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Κάποια από τα αιτήματα των αγροτών, όπως η μείωση του κόστους παραγωγής στην ενέργεια, τα καύσιμα και το αγροτικό πετρέλαιο, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, είναι εύλογα. Οι λύσεις, όμως, προκύπτουν μέσα από τον διάλογο», τόνισε ο κ. Δήμας.

Προϋπολογισμός 2026: Ισχυρή ενίσχυση δημοσίων επενδύσεων

Αναφερόμενος στο οικονομικό σκέλος του Προϋπολογισμού, ο υπουργός σημείωσε ότι το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αυξήθηκε από 680 εκατομμύρια ευρώ σε 950 εκατομμύρια ευρώ για το 2026, ενώ το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος θα φτάσει τα 760 εκατομμύρια και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 2,36 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ολοκληρωμένα έργα 2025

Ο κ. Δήμας στάθηκε σε έργα που ολοκληρώθηκαν το 2025, όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος, όπου παραδόθηκαν 65 χλμ. στις 31 Ιουλίου και τα υπόλοιπα 10 χλμ. πρόσφατα, προσφέροντας ασφαλή και άνετη οδική σύνδεση από την Αθήνα έως τον Πύργο. Σημείωσε επίσης ότι τα μέτρα οδικής ασφάλειας στην παλιά εθνική οδό Πάτρα-Πύργος έχουν μειώσει τα θανατηφόρα ατυχήματα πάνω από 80% και έχουν μηδενίσει τις μετωπικές συγκρούσεις. Ανάλογα μέτρα εφαρμόζονται και στον ΒΟΑΚ της Κρήτης, με επέκταση σε πέντε νέα σημεία το 2026.

Ο ΒΟΑΚ, με την παραχώρηση του τμήματος Χανιά-Ηράκλειο και την ενεργοποίηση της προαίρεσης για το Χανιά-Κίσσαμος, θα ολοκληρωθεί σύντομα, καλύπτοντας όλη τη διαδρομή από τον Κίσσαμο έως τη Σητεία.

Έργα αποκατάστασης και ενίσχυσης υποδομών

Ο υπουργός υπενθύμισε τα έργα αποκατάστασης ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω της κακοκαιρίας «Daniel», τα οποία θα δημιουργήσουν πιο βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, με εκσυγχρονισμό σηράγγων, γεφυρών και οδοστρωμάτων, καθώς και την κατασκευή 16 σταθμών εξυπηρέτησης και 12 χώρων αναψυχής, βελτιώνοντας την ασφάλεια και την άνεση της κυκλοφορίας.

Σημαντική ανανέωση υπέστη και ο στόλος αστικών λεωφορείων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με υπερσύγχρονα αντιρρυπαντικά οχήματα προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες.

Μετρό Θεσσαλονίκης και Ε65

Ο υπουργός σημείωσε την επιτυχία του Μετρό Θεσσαλονίκης, που έχει μειώσει την κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο κατά 15%, και ανακοίνωσε την επέκταση προς την Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς.

Ο Ε65, που συνδέει τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα με τη δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, θα ανοίξει νέες διαδρομές, ενώ τα 45 χλμ. του βόρειου τμήματος χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα δοθούν στην κυκλοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Συνολικά, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί πάνω από 65 οδικά έργα με προϋπολογισμό άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς και 51 υδραυλικά, αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε όλη τη χώρα.

Αεροναυτιλία και ασφάλεια

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την ασφάλεια των αερομεταφορών, ο κ. Δήμας ανέφερε ότι υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο 360 σημείων για την αναβάθμιση όλων των συστημάτων αεραναυτιλίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι διαγωνισμοί έχουν προχωρήσει, ενώ τα έργα βρίσκονται σε στάδιο Ελεγκτικού Συνεδρίου και ΕΑΔΗΣΥ.

Ο υπουργός κατέληξε ότι η κυβέρνηση προχωρά με έργα και επενδύσεις που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε όλη την Ελλάδα.

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