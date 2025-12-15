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Πρόεδρος Λιβυκής Βουλής: Απορρίπτει το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, ανοίγοντας τον δρόμο για διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα
Ειδήσεις
23:26 - 15 Δεκ 2025

Πρόεδρος Λιβυκής Βουλής: Απορρίπτει το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, ανοίγοντας τον δρόμο για διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής, Ακίλα Σάλεχ, που εδρεύει στη Βεγγάζη και πρόσφατα επισκέφθηκε την Αθήνα, δήλωσε για πρώτη φορά από το 2019 δημοσίως ότι το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο θεωρείται νομικά άκυρο. 

Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων (LANA), ο Σάλεχ υπογράμμισε ότι η συμφωνία, που είχε υπογραφεί από την κυβέρνηση του Φαγιέζ αλ-Σάρατζ με την Τουρκία, δεν εγκρίθηκε ποτέ από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και επομένως δεν δεσμεύει τη Λιβύη.

Η δήλωση αυτή αποτελεί κομβική εξέλιξη, καθώς κλείνει την πόρτα σε οποιαδήποτε προσπάθεια κύρωσης ή εφαρμογής του Μνημονίου, ανατρέποντας τις προθέσεις της Άγκυρας. Ο Σάλεχ σημείωσε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι η μόνη αρμόδια αρχή για την έγκριση διεθνών συμφωνιών και τόνισε ότι «ό,τι οικοδομείται πάνω στην παρανομία παραμένει παράνομο, ανεξάρτητα από το πόσος χρόνος κι αν περάσει».

Η δήλωση του Σάλεχ ακολουθεί τις πρόσφατες επισκέψεις στην Αθήνα και στο Κάιρο, όπου ο στρατάρχης Χάφταρ συζήτησε με τον πρόεδρο Αλ Σίσι τις οριοθετήσεις των θαλάσσιων ζωνών. Ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής επισήμανε ότι η Λιβύη διαθέτει πλέον μια νέα ευκαιρία να επανακαθορίσει τα θαλάσσια δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Ο Σάλεχ τόνισε ότι η επόμενη φάση θα πρέπει να είναι φάση συνεννοήσεων και όχι αντιπαραθέσεων και ότι η λιβυκή κυριαρχία στα χωρικά της ύδατα αποτελεί «κόκκινη γραμμή» που δεν μπορεί να παραβιαστεί. Επιπλέον, επισήμανε ότι ορισμένες χώρες έχουν αναγνωρίσει την έλλειψη νομιμότητας του Μνημονίου, ενώ άλλες το αντιμετώπισαν ως τετελεσμένο γεγονός για πολιτικούς λόγους.

Αναφορικά με την Τουρκία, ο Σάλεχ δήλωσε ότι η Άγκυρα έχει εκφράσει ετοιμότητα για συνολικές διαπραγματεύσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για πολυμερή διάλογο που θα διασφαλίζει τα λιβυκά δικαιώματα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Λιβύη δεν είναι υποχρεωμένη να επιλέξει μεταξύ του άξονα Αιγύπτου - Ελλάδας ή της Τουρκίας και ότι τα εθνικά συμφέροντα θα καθορίζουν κάθε διαπραγμάτευση, με σεβασμό στην εθνική κυριαρχία.

Ο Σάλεχ σημείωσε ότι η χώρα του βασίζεται στο νησί της Κρήτης για τον καθορισμό της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ελλάδας, την οποία χαρακτήρισε «παράλογη» και υπερβολικά κοντά στις λιβυκές ακτές, μη υποστηριζόμενη από το διεθνές δίκαιο. Για το λόγο αυτό, έχει συσταθεί επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα εξετάσει διεξοδικά τον φάκελο, καλύπτοντας όλες τις τεχνικές και γεωπολιτικές πτυχές.

Σύμφωνα με τον Σάλεχ, οι μελλοντικές διευθετήσεις θα βασιστούν σε τρεις άξονες:

  • Τεχνικό επίπεδο για την οριοθέτηση των συνόρων,
  • Νομικό επίπεδο για την εξέταση συμφωνιών και διεθνών προτύπων και
  • Πολιτικό επίπεδο για τη διασφάλιση των ισορροπιών και των συμφερόντων μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών.
Τελευταία τροποποίηση στις 15/12/2025 - 23:39
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