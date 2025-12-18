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Δημοσκόπηση Metron Analysis: Με σημαντικές απώλειες η ΝΔ στην κορυφή - Κερδισμένη η Κωνσταντοπούλου
Πολιτική
21:05 - 18 Δεκ 2025

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Με σημαντικές απώλειες η ΝΔ στην κορυφή - Κερδισμένη η Κωνσταντοπούλου

Reporter.gr Newsroom
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Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας αλλά με σημαντικές απώλειες λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η ΝΔ εμφανίζει απώλειες 2,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τη μέτρηση του Νοεμβρίου και διαμορφώνεται στο 21% στην πρόθεση ψήφου και στο 27% στην εκτίμηση ψήφου. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει μικρή άνοδο της τάξης των 0,6 μονάδων, ωστόσο η συνολική εικόνα του κόμματος και της ηγεσίας του παραμένει ασαφής.

Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 10% θετικές γνώμες, με τον αρχηγό του Νίκο Ανδρουλάκη να κατατάσσεται τέταρτος στην ερώτηση για την καταλληλότητα για πρωθυπουργός και έκτος στη δημοτικότητα μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Προηγούνται σε δημοτικότητα η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 40% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 36%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει 31%, σημειώνοντας άνοδο μίας μονάδας, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης υποχωρεί κατά μία μονάδα.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 26%, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 8%. Την τρίτη θέση μοιράζονται ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, ενώ ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5%. Φυσικά, ο κανένας παραμένει η Νο1 επιλογή του κόσμου με 32%.

Ως προς την αξιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής, η κυβέρνηση συγκεντρώνει 34% θετικές γνώμες στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και γεωπολιτικής, 22% στα ζητήματα καθημερινότητας, αλλά χαμηλότερα ποσοστά στα πεδία της δικαιοσύνης, λογοδοσίας και διαφάνειας (15%) και της οικονομίας (12%). Παράλληλα, το 71% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τον Νοέμβριο (69%).

Η τακτική Κωνσταντοπούλου αποδίδει

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας που πλέον κάθε μέρα αποτελεί το επίκεντρο - συνήθως όχι για καλό λόγο- στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με συνεχή show, είναι η κερδισμένη της συγκυρίας, αφού το κόμμα της κερδίζει 2,7 μονάδες μέσα σε έναν μήνα στην εκτίμηση ψήφου και ανεβαίνει στο 12,5% και στην τρίτη θέση, μπροστά από την Ελληνική Λύση που μένει τέταρτη με 11,6% παρότι κερδίζει 1,6 μονάδες σε σχέση με τον Νοέμβριο.

Το ΚΚΕ εμφανίζει άνοδο σχεδόν μίας μονάδας και διαμορφώνεται στο 8,4%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 5,5%. Η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου καταγράφεται στο 4,9%.

Η συγκεκριμένη μέτρηση οδηγεί σε εκτίμηση για οκτακομματική Βουλή, με τη Νίκη (2,1%), τους Σπαρτιάτες (0,5%), τη Νέα Αριστερά (2,7%) και το κόμμα Κασσελάκη (1,4%) να μένουν εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Σταθερά ψηλά η αποδοχή των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια δημιουργίας νέων πολιτικών σχηματισμών, η Metron Analysis εντοπίζει «πυρήνα» δυνητικής ψήφου 11% για ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα και «περίμετρο» 22%. Αντίστοιχα, για ενδεχόμενο κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού, η «περίμετρος» φτάνει το 30%, ενώ ο πυρήνας δυνητικής ψήφου διαμορφώνεται στο 14%.

Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία

Τέλος, σε σχέση με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το 71% των ερωτηθέντων θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών και το 63% κρίνει δικαιολογημένα τα μπλόκα. Η στήριξη διαφοροποιείται ανά πολιτικό χώρο, με υψηλότερα ποσοστά στους αριστερούς και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους και χαμηλότερα στους κεντροδεξιούς, ενώ μεταξύ όσων δηλώνουν δεξιοί το ποσοστό ανέρχεται στο 48%.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 21:11
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