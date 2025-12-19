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ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα
Πολιτική
15:46 - 19 Δεκ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΣΥΡΙΖΑ άσκησε σήμερα (19/12) μέσω ανακοίνωσής του σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Στην Ελλάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλάει δήθεν για διάλογο με τους αγρότες, δηλώνοντας ότι αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες τους και την ίδια ώρα, στο Ευρωκοινοβούλιο, η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας ΕΕ-MERCOSUR, που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς στην ΕΕ.

Υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο. Αλλά τίποτα λιγότερο δεν μπορεί να περιμένει κανείς από την κυβέρνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της αδράνειας μπροστά στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, της πριμοδότησης των καρτέλ στον αγροτοδιατροφικό τομέα, της αισχροκέρδειας και των μεγάλων συμφερόντων.

Η συμφωνία ΕΕ-MERCOSUR είναι άδικη και επικίνδυνη. Εγείρει μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους όρους εκμετάλλευσης του αγροτικού δυναμικού στην Ευρώπη, των εργαζομένων στην Λατινική Αμερική, των τοπικών κοινωνιών, με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, αλλά και με την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς δεν τηρούνται οι ίδιες προδιαγραφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Μιλάμε για φυτοφάρμακα απαγορευμένα στην ΕΕ, αυξητικές ορμόνες, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και χαμηλότερα πρότυπα ευζωίας ζώων.

Δεν είναι τυχαίο ότι ξεσηκώνονται οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη. Είναι μια συμφωνία όπου οι πολυεθνικές κερδίζουν και οι άνθρωποι χάνουν.

Τα συμφέροντα των αγροτών και των καταναλωτών επιβάλλουν εμπορικές συμφωνίες δίκαιες για τους παραγωγούς, διατροφικά ασφαλείς και με συνέπεια απέναντι στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα», καταλήγει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

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