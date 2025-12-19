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ΔΥΠΑ: Στους 894.065 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Νοέμβριο - Υποχώρηση 7,1% σε ετήσια βάση
Εργασιακά
15:33 - 19 Δεκ 2025

ΔΥΠΑ: Στους 894.065 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Νοέμβριο - Υποχώρηση 7,1% σε ετήσια βάση

Reporter.gr Newsroom
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Τον Νοέμβριο, ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ διαμορφώθηκε σε 894.065 άτομα. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Νοέμβριος 2024), καταγράφηκε μείωση κατά 67.985 άτομα, που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία πτώση 7,1%. Αντίθετα, σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα, τον Οκτώβριο 2025, σημειώθηκε αύξηση κατά 126.064 άτομα ή 16,4%.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων, 419.790 άτομα, δηλαδή το 47,0%, παραμένουν εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών, ενώ 474.275 άτομα (ποσοστό 53,0%) είναι εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

Όσον αφορά την κατανομή κατά φύλο, οι άνδρες ανέρχονται σε 316.202 άτομα και αντιπροσωπεύουν το 35,4% του συνόλου, ενώ οι γυναίκες αριθμούν 577.863 άτομα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 64,6%.

Σε επίπεδο ηλικιακών ομάδων, η κατηγορία 30–44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, με 268.986 άτομα, που αντιστοιχούν στο 30,1% του συνόλου. Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εγγεγραμμένων, με 434.019 άτομα ή 48,5%.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τους υψηλότερους αριθμούς εγγεγραμμένων ανέργων. Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Αττικής αντιστοιχούν 264.422 άτομα (29,6%), ενώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 165.733 άτομα (18,5%).

Για τον μήνα Νοέμβριο 2025, ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων —δηλαδή των δικαιούχων που έλαβαν επίδομα εντός του μήνα— ανήλθε σε 155.655 άτομα. Από αυτούς, 103.364 άτομα (66,4%) ανήκουν στην κατηγορία των κοινών ανέργων και λοιπών επιδοτούμενων κατηγοριών, ενώ 52.291 άτομα (33,6%) προέρχονται από εποχικά τουριστικά επαγγέλματα. Οι άνδρες επιδοτούμενοι ανέρχονται σε 62.308 άτομα (40,0%) και οι γυναίκες σε 93.347 άτομα (60,0%).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 95.223 άτομα (61,2%) είναι κοινοί άνεργοι, 1.183 άτομα (0,8%) είναι οικοδόμοι, 52.291 άτομα (33,6%) ανήκουν στα εποχικά τουριστικά επαγγέλματα, 3.771 άτομα (2,4%) είναι εποχικοί εργαζόμενοι σε λοιπούς τομείς, κυρίως αγροτικούς, 3.140 άτομα (2,0%) είναι εκπαιδευτικοί, ενώ 47 άτομα (0,0%) κατατάσσονται στις λοιπές κατηγορίες.

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