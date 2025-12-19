ΔΥΠΑ: Στους 894.065 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Νοέμβριο - Υποχώρηση 7,1% σε ετήσια βάση

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων, 419.790 άτομα, δηλαδή το 47,0%, παραμένουν εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών, ενώ 474.275 άτομα (ποσοστό 53,0%) είναι εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους.
Όσον αφορά την κατανομή κατά φύλο, οι άνδρες ανέρχονται σε 316.202 άτομα και αντιπροσωπεύουν το 35,4% του συνόλου, ενώ οι γυναίκες αριθμούν 577.863 άτομα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 64,6%.
Σε επίπεδο ηλικιακών ομάδων, η κατηγορία 30–44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, με 268.986 άτομα, που αντιστοιχούν στο 30,1% του συνόλου. Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εγγεγραμμένων, με 434.019 άτομα ή 48,5%.
Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τους υψηλότερους αριθμούς εγγεγραμμένων ανέργων. Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Αττικής αντιστοιχούν 264.422 άτομα (29,6%), ενώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 165.733 άτομα (18,5%).
Για τον μήνα Νοέμβριο 2025, ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων —δηλαδή των δικαιούχων που έλαβαν επίδομα εντός του μήνα— ανήλθε σε 155.655 άτομα. Από αυτούς, 103.364 άτομα (66,4%) ανήκουν στην κατηγορία των κοινών ανέργων και λοιπών επιδοτούμενων κατηγοριών, ενώ 52.291 άτομα (33,6%) προέρχονται από εποχικά τουριστικά επαγγέλματα. Οι άνδρες επιδοτούμενοι ανέρχονται σε 62.308 άτομα (40,0%) και οι γυναίκες σε 93.347 άτομα (60,0%).
Αναλυτικότερα, από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 95.223 άτομα (61,2%) είναι κοινοί άνεργοι, 1.183 άτομα (0,8%) είναι οικοδόμοι, 52.291 άτομα (33,6%) ανήκουν στα εποχικά τουριστικά επαγγέλματα, 3.771 άτομα (2,4%) είναι εποχικοί εργαζόμενοι σε λοιπούς τομείς, κυρίως αγροτικούς, 3.140 άτομα (2,0%) είναι εκπαιδευτικοί, ενώ 47 άτομα (0,0%) κατατάσσονται στις λοιπές κατηγορίες.