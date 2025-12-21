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ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση διαιρεί την κοινωνία σε δύο Ελλάδες – Των λίγων που καλοπερνούν, των πολλών που αγκομαχούν
Πολιτική
12:24 - 21 Δεκ 2025

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση διαιρεί την κοινωνία σε δύο Ελλάδες – Των λίγων που καλοπερνούν, των πολλών που αγκομαχούν

Reporter.gr Newsroom
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«Ο Πρωθυπουργός δηλώνει περήφανος για τον προϋπολογισμό του 2026, ακόμα έναν προϋπολογισμό προσηλωμένο εμμονικά στα ληστρικά για την κοινωνία πρωτογενή πλεονάσματα και στην πρόβλεψη εσόδων από την εξοντωτική έμμεση φορολογία», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ μετά την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κ. Μητσοτάκη, την Κυριακή (21/12).  

«Η αρνητική εικόνα της οικονομίας, η συνεχής υποτίμηση των θεσμών και τα σκάνδαλα διαφθοράς, καθώς και η γενικευμένη αίσθηση ότι η πολιτική που ακολουθείται περιθωριοποιεί τις νέες γενιές και τα μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, είναι ο καθρέφτης της διακυβέρνησης Μητσοτάκη», συνεχίζει η Χαριλάου Τρικούπη και σημειώνει:

«Έρχεται πάλι να υποσχεθεί λύσεις για το στεγαστικό και το εισόδημα των πολιτών, σαν να προσγειώθηκε στη χώρα μόλις χθες. Σαν να μην κυβερνά επί επτά χρόνια, σαν να μην είναι ο υπαίτιος που το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων βρίσκεται στα ευρωπαϊκά τάρταρα.

Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να επιτεθεί ξανά στους αγρότες παίρνοντας τη σκυτάλη από τον κ. Βορίδη. Με κυνικό και προσβλητικό τρόπο για χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους που δίνουν καθημερινά μάχη για να επιβιώσουν, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι "έχουν ικανοποιηθεί τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών".»

«Η αλήθεια είναι μία», συμπληρώνει το ΠΑΣΟΚ στην ίδια ανακοίνωση και εξηγεί: «Οι αγρότες πνίγονται από το δυσθεώρητο κόστος παραγωγής, την ενεργειακή ακρίβεια, τις χαμηλές τιμές και την εγκατάλειψη της υπαίθρου, η κυβέρνηση επιλέγει να τους κοροϊδεύει δημόσια, παρουσιάζοντας ελάχιστα και ανεπαρκή μέτρα ως "λύση" για να κρύψει την αποτυχία της και να δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού προκειμένου να τορπιλίσει τον διάλογο.»

«Είναι πλέον καθαρό σε όλους· η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί την κοινωνία σε δύο Ελλάδες: μια των λίγων που καλοπερνούν και μια των πολλών που αγκομαχούν. Η χώρα χρειάζεται άμεσα κυβέρνηση που να μπορεί να ενώσει τους Ελλήνες, που θα μπορεί να δημιουργήσει μια Ελλάδα για όλους», καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη.

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