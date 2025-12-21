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Αγροτικά μπλόκα: Νέα σύσκεψη στη Νίκαια – Διευκολύνσεις για τους εκδρομείς παρά τις κινητοποιήσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
10:40 - 21 Δεκ 2025

Αγροτικά μπλόκα: Νέα σύσκεψη στη Νίκαια – Διευκολύνσεις για τους εκδρομείς παρά τις κινητοποιήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Στις εθνικές οδούς και τα τελωνεία συνεχίζουν να βρίσκονται παρατεταγμένα τα τρακτέρ, παρά την εκ νέου πρόσκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης προς τους αγρότες για διάλογο. Ο Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι τα μπλόκα δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις και δημιουργούν αβεβαιότητα στην αγορά, ιδιαίτερα ενόψει των εορτών. Οι αγρότες, ωστόσο, απάντησαν ότι θα διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ανοίγοντας τα διόδια για τα ταξίδια, αλλά προειδοποίησαν ότι προτίθενται να συνεχίσουν με άλλες μορφές κινητοποιήσεων.

Χθες, Σάββατο, αγρότες από διάφορες περιοχές της χώρας προχώρησαν σε δράσεις σε διόδια και εθνικούς δρόμους, με σκοπό να αναδείξουν τα αιτήματά τους και ταυτόχρονα να διευκολύνουν τους πολίτες κατά τη διάρκεια των εορτών. Κύρια σημεία δράσης αποτέλεσαν τα διόδια Μακρυχωρίου, Σοφάδων, Ωραιοκάστρου, Αφιδνών και ο Προμαχώνας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Στα διόδια, οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες, επέτρεψαν τη διέλευση οχημάτων και λεωφορείων και μοίρασαν δωρεάν προϊόντα όπως μήλα και λάδι. Παράλληλα, διανεμήθηκαν φυλλάδια με τα αιτήματά τους στους οδηγούς, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις διέρχονταν χωρίς καθυστερήσεις και εξέφραζαν την υποστήριξή τους στους αγρότες.

Από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες δήλωσαν «δεν προσερχόμαστε για διάλογο», εξηγώντας ότι τα όσα έχουν ακουστεί είναι ασαφή και γενικότητες. Τόνισαν ότι δεν αποκλείουν τον διάλογο, αλλά επιθυμούν σαφείς απαντήσεις πάνω στα αιτήματα που έχουν αποστείλει στην κυβέρνηση.

Το μεσημέρι της Κυριακής (12:00) στο μπλόκο της Νίκαιας θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση των αγροτών, προκειμένου να καθορίσουν τις κινήσεις τους για τις επόμενες μέρες.

Για σήμερα δεν προβλέπεται άνοιγμα των μπαρών στα διόδια, αλλά αύριο, Δευτέρα, πιθανώς θα υπάρξει δυναμική κινητοποίηση στη σήραγγα των Τεμπών, στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης, ενώ από την Τρίτη οι εκδρομείς θα μπορούν να συνεχίζουν τα ταξίδια τους χωρίς εμπόδια.

Τα κύρια αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνουν:

  • Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στο 100% για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο.
  • Πάγωμα οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και τράπεζες.
  • Αναπλήρωση εισοδήματος για μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους.
  • Πλήρη αποζημίωση για θανάτωση κοπαδιών λόγω ασθενειών.
  • Επιπλέον ζητήματα φορολογικού και γραφειοκρατικού χαρακτήρα που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επισημαίνει ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, όπως η επιστροφή εξαιρούμενων ποσών, η καταβολή εκκρεμών ενισχύσεων, η κατάργηση συγκεκριμένων κωδικών ακινήτων για μικρές εκτάσεις και άλλες αποζημιώσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι αγρότες κρίνουν τις απαντήσεις ανεπαρκείς και χαρακτηρίζουν τον διάλογο προσχηματικό, επιμένοντας στη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους.

Την Κυριακή στις 17:00, οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας θα βρίσκονται στα διόδια των Αφιδνών και θα ανοίξουν τις μπάρες για να διευκολύνουν την κίνηση των οχημάτων των ταξιδιωτών.

Οργάνωση και διευκόλυνση της κυκλοφορίας

Οι αγρότες συνεργάζονται με τις αρχές για να τοποθετήσουν τα τρακτέρ ώστε να μην εμποδίζουν την κίνηση ΙΧ και λεωφορείων.

Στο μπλόκο του Δερβενίου, στη βορειοανατολική Θεσσαλονίκη, τα τρακτέρ θα παραμεριστούν στην άκρη και ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

Προβλέπεται να υπάρχουν λωρίδες διέλευσης στους κύριους αυτοκινητόδρομους, ενώ στους παράδρομους και συγκεκριμένα σημεία θα κλείνουν τμηματικά δρόμοι για συγκεκριμένες ώρες, όπως στην παλιά Εθνική Αθηνών-Θηβών και στη Χαλκίδα.

Δικογραφία στα Ιωάννινα για το άνοιγμα μπαρών

Ο εισαγγελέας διέταξε την αστυνομία να σχηματίσει δικογραφία για τα άτομα που συμμετείχαν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Δροσοχωρίου, που επέτρεπε στους διερχόμενους οδηγούς να περάσουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο. Εφόσον διαπιστωθούν αδικήματα, οι εμπλεκόμενοι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι θα αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις.

Προγραμματισμός για τις γιορτές

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, ενώ οι αγρότες θα επανεξετάσουν τις ενέργειές τους για την Πρωτοχρονιά.

Στον Προμαχώνα οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τα φορτηγά, ενώ ΙΧ και λεωφορεία διέρχονται κανονικά. Οι αγρότες τονίζουν ότι, εάν χρειαστεί, θα παραμείνουν στους δρόμους και μετά τις γιορτές, αυξάνοντας την ένταση των κινητοποιήσεων τους.

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