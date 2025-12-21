ΣΥΡΙΖΑ: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του Μητσοτάκη δεν πείθει κανέναν

«Όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμα μία Κυριακή, να κρύψει την αποτυχία του φωτίζοντας δείκτες και αριθμούς από την πλευρά που τον συμφέρει η πραγματικότητα είναι αμείλικτη…», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τη σημερινή ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι 20% – 30% πιο ακριβό σε σχέση με το περσινό και 70% πιο ακριβό από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι του 2020… «Αυτή είναι η επιτυχία του κ. Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά την “αύξηση” διαθέσιμου εισοδήματος: Όσα λίγα, σε σχέση με τα υπερπλεονάσματα, δίνει από τη μία τσέπη, τα παίρνει από την άλλη με την ακρίβεια στο πολλαπλάσιο.

Στη στεγαστική πολιτική η αποτυχία του είναι ομολογημένη από τον ίδιο. Όταν εξαγγέλλεις ξανά και ξανά μέτρα για έναν κλάδο της οικονομίας, αυτό σημαίνει ότι απέτυχαν τα προηγούμενα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί ο κ. Μητσοτάκης με τις πολιτικές του επιδοτεί την ακρίβεια, γιατί αντιμετωπίζει τη στέγη ως εμπόρευμα και όχι ως αγαθό, γιατί θεωρεί ότι οι απλοί ενοικιαστές μισθωτοί ή συνταξιούχοι μπορούν σε μια ελεύθερη διαπραγμάτευση με τις εταιρείες του real estate να ρυθμίσουν την αγορά».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέλνει και «ένα μήνυμα για τους αγρότες: Από τα έντεκα θέματα που έθιξε ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτική του ανασκόπηση ιεράρχησε τα αγροτικά στη δέκατη θέση, λέγοντας ουσιαστικά ότι ο ίδιος έκανε ό,τι μπορούσε και στο εξής εκείνοι έχουν ευθύνη που ταλαιπωρούν την κοινωνία. Προς τι η έκκληση για διάλογο τότε; Να η απόδειξη του κοινωνικού αυτοματισμού, να η απόδειξη της υποκρισίας του κ. Μητσοτάκη. Δε ντρέπεται ο κ. Μητσοτάκης να στήνει στο μήνυμα του πριν τις γιορτές επιχειρήματα κοινωνικού αυτοματισμού ανάμεσα δήθεν στους αγρότες και άλλους επαγγελματικούς κλάδους;

Ο κυνισμός και η αλαζονεία του προκειμένου να μην αλλάξει τον πυρήνα της αποτυχημένης λογικής του δεν πείθει κανέναν πια. Ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της παράταξης του».