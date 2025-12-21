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Κυριακή Μάλαμα: Αποχώρηση από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη
Πολιτική
21:59 - 21 Δεκ 2025

Κυριακή Μάλαμα: Αποχώρηση από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη

Reporter.gr Newsroom
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Την αποχώρησή της από το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, στο οποίο είχε προσχωρήσει μετά φεύγοντας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής (21/12) η βουλευτής Χαλκιδικής Κυριακή Μάλαμα.

Η κ. Μάλαμα σε δήλωσή της καταγγέλλει ότι «παραβιάζονται οι ιδρυτικές αρχές του Κινήματος Δημοκρατίας, αγνοούνται τα αποφασιστικά όργανα του κόμματος» και εκφέρονται από τον κ. Κασσελάκη «θέσεις που δεν είναι επεξεργασμένες κι εγκεκριμένες από την βάση».

Πιο αναλυτικά, στην αρχή της σχετικής της δήλωσης η κα Μάλαμα αναφέρει: «Η βάση ανησυχεί», για να εξηγήσει στη συνέχεια τα εξής:

«Τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας, άνθρωποι προοδευτικοί, άνθρωποι Αριστεροί εκφράζουν σοβαρό προβληματισμό. Η διφορούμενη ανακοίνωση σου περί συμμετοχής ως εταίρος της κυβέρνησης, η αμφίσημη δήλωση σου για το μέλλον του κόμματος, οι αμφισημίες σου σε σχέση με ταυτοτικά ζητήματα για τον Αριστερό κόσμο στην Ελλάδα, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση αποσυσπείρωσης στη βάση, την ώρα που οι πολιτικές συνθήκες επιβάλλουν να είμαστε συμπαγείς και συγκροτημένοι.

Δυστυχώς, όμως συμβαίνει το αντίθετο. Παραβιάζονται οι ιδρυτικές αρχές του Κινήματος Δημοκρατίας, αγνοούνται τα αποφασιστικά όργανα του κόμματος και εκφέρονται από εσένα θέσεις που δεν είναι επεξεργασμένες κι εγκεκριμένες από την βάση.

Εξαγγέλεται ένα συνέδριο χωρίς να το γνωρίζει κανείς, παρά μόνο εσύ, με στόχους που τους γνωρίζεις μόνο εσύ, την ώρα που έχει παγώσει η επεξεργασία των προγραμματικών θέσεων του κόμματος εδώ και πολύ καιρό, με τις οποίες θα έπρεπε να κατέλθουμε στις εκλογές.

Χωρίς καμία συζήτηση με τους βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος ανακοινώνεις προθέσεις για συνεργασίες με κόμματα εκτός του προοδευτικού κι Αριστερού χώρου. Δηλώνεις στα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων, ότι είσαι υπέρ των εξορύξεων, δεν καταδικάζεις τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δηλώνεις ότι είσαι υπέρ της δημόσιας διαφάνειας αλλά η κομματική λειτουργία παραμένει θολή.

Η στάση σου υποβαθμίζει τις προσπάθειές όλων μας, όλων εκείνων που σε ακολουθήσαμε για να εκφράσεις μια άλλη Αριστερά, σύγχρονη, πληθυντική. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν γνωρίζουμε αν το κόμμα που υπηρετούμε θα γίνει πόλος αλλαγής ή συστημικός εταίρος.

Η δική μου πορεία όμως παραμένει αταλάντευτη. Δεν θέλω ποτέ να προδώσω τους ανθρώπους που μας ακολούθησαν τότε που ιδρύσαμε το κόμμα. Δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτώ μια πολιτική συνθήκη συνθηκολόγησης με τις δυνάμεις του συστημικού κυβερνητισμού.

Πιστεύω σε ένα προοδευτικό ρεύμα που θα αλλάξει τα δεδομένα και που θα σταθεί στο πλάι των πολλών. Δυστυχώς, οι επιλογές σου, δείχνουν μια προσωπική στρατηγική που συγκρούεται με τις ιδεολογικές και πολιτικές μου αξίες.

Διαφωνώ κάθετα με την εκβιαστική πίεση προς τα μέλη να συναινέσουν στην σύμπραξη σε κεντροδεξιά κυβέρνηση, μέσα από την απειλή διάλυσης του κόμματος. Στο πλαίσιο αυτό επιλέγω να αποχωρήσω. Η προσωπική μου διαδρομή εγγράφεται απόλυτα στην Αριστερά και σε καμία περίπτωση δεν είμαι διατεθημένη να την εκχωρήσω για οποιοδήποτε πολιτικό σχέδιο. Ευχαριστώ από καρδιάς τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας για την στήριξη τους κι εύχομαι να συναντηθούμε ξανά σε μια καθαρή διαδρομή.», καταλήγει η κα Μάλαμα.

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