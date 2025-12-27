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Χρηστίδης: Η κυβέρνηση καθυστερεί τις πληρωμές και επιχειρεί να ρίξει το φταίξιμο στους απλήρωτους αγρότες
Πολιτική
18:59 - 27 Δεκ 2025

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση καθυστερεί τις πληρωμές και επιχειρεί να ρίξει το φταίξιμο στους απλήρωτους αγρότες

Reporter.gr Newsroom
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Τη σοβαρή ευθύνη της κυβέρνησης για τη μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές των αγροτών και την προσπάθεια μετάθεσης των ευθυνών στους ίδιους τους παραγωγούς, επεσήμανε οΠαύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN. 

Όπως τόνισε, οι αγρότες επρόκειτο να πληρωθούν στα τέλη Νοεμβρίου, ωστόσο οι πληρωμές δεν πραγματοποιήθηκαν, με την κυβέρνηση να επικαλείται ελέγχους σε ΑΦΜ.

«Την ώρα που η κυβέρνηση έλεγε ότι κάνει ελέγχους, στην πραγματικότητα είτε δεν έκανε κανέναν έλεγχο είτε δεν διέθετε τον μηχανισμό για να τους πραγματοποιήσει και απλώς καθυστερούσε τις πληρωμές», υπογράμμισε.

Ο Παύλος Χρηστίδης επεσήμανε ότι το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στη ζωή αγροτών και κτηνοτρόφων, ειδικά όταν οι καθυστερήσεις συνεχίζονται ακόμη και μετά τα Χριστούγεννα.

«Κανείς δεν είναι απέναντι στους ελέγχους. Όμως οι έλεγχοι θα έπρεπε να έχουν γίνει και σε όσους κυκλοφορούσαν ανενόχλητοι με τις Μαζεράτι, τις Πόρσε και τις Φεράρι, όλα τα προηγούμενα χρόνια, στο κέντρο της Αθήνας και επισκέπτονταν Υπουργούς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατήγγειλε την προσπάθεια της κυβέρνησης να καλλιεργήσει κοινωνικό αυτοματισμό, στρέφοντας την κοινωνία απέναντι στους αγρότες.

«Μην επιχειρείτε να ρίξετε το φταίξιμο στους ανθρώπους που βγήκαν στους δρόμους επειδή δεν έχουν πληρωθεί», δήλωσε, τονίζοντας ότι οι αγρότες «κρατούν στα χέρια τους την ψυχή της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι δεν γνωρίζει τα αιτήματα των αγροτών, ο κ. Χρηστίδης διερωτήθηκε πως είναι δυνατόν να μην γνώριζε ότι οι αγρότες είναι απλήρωτοι και ότι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα με το κόστος παραγωγής και το ρεύμα.

Τέλος, υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής έχει αναδείξει εγκαίρως αντίστοιχα ζητήματα όπως αυτό της ρευματοκλοπές, με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις των Φραγκίσκου Παρασύρη και Αποστόλη Πάνα εδώ και περίπου έναν μήνα.

«Την πληρώνουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη. Δεν μπορεί να ζητάμε από έναν άνθρωπο σήμερα να γίνεται ηλεκτρολόγος και να ψάχνει να δει τι συμβαίνει με το ρολόι του. Αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαν να έχουν αντιμετωπιστεί με τους πόρους που έρχονται από την Ευρώπη για τη Ψηφιακή Σύγκλιση, ώστε να έχουμε σύγχρονους μετρητές και να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα», κατέληξε.

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