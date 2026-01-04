Φάμελλος: Στο χέρι μας το 2026 να είναι έτος ελπίδας και προοδευτικής αλλαγής

Με άρθρο του στην «Αυγή της Κυριακής» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος αναφέρεται στην ανάγκη το 2026 η χώρα να αποκτήσει μια προοδευτική κυβέρνηση.

Τα κυριότερα σημεία από το άρθρο του επισημαίνει ο Σωκράτης Φάμελλος σε ανάρτηση του στο Facebook τονίζοντας: «Η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις και λύσεις. Και η μόνη διέξοδος είναι η προοδευτική πολιτική αλλαγή στη χώρα μας. Με σχέδιο που θα ενώνει και θα εμπνέει. Που θα ξαναδώσει αξιοπιστία και νόημα στην πολιτική συμμετοχή και δράση.

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια Προοδευτική Κυβέρνηση που θα επενδύσει στον άνθρωπο, που θα ενισχύσει τη Δημοκρατία, την Πολιτεία και τους θεσμούς με διαφάνεια και θα αντιμετωπίσει με στιβαρότητα τη διαπλοκή και τους μηχανισμούς των καρτέλ και των υπερκερδών.

Μια κυβέρνηση που θα θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την αποκέντρωση, ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και την πραγματική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της εργασίας. Που θα βάλει τέρμα στο φαινόμενο των φτωχών εργαζόμενων και συνταξιούχων.

Η χρονιά που έρχεται μπορεί και πρέπει να είναι το σημείο καμπής.

Ας κάνουμε το 2026 μια χρονιά κοινωνικής δικαιοσύνης, βιώσιμης ανάπτυξης, δημοκρατικής αναγέννησης και ουσιαστικής πολιτικής αλλαγής.

Είναι στο χέρι μας!».