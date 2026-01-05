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ΣΥΡΙΖΑ: Καταθέτει αίτημα για σύγκληση Επιτροπής για την ΥΠΑ και το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών
Πολιτική
17:18 - 05 Ιαν 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Καταθέτει αίτημα για σύγκληση Επιτροπής για την ΥΠΑ και το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Αίτημα έκτακτης σύγκλησης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την ΥΠΑ και το πρωτοφανές μπλακ άουτ στο FIR καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, καταθέτουν αίτημα για την άμεση έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής, με αφορμή το πρωτοφανές περιστατικό γενικευμένου μπλακ άουτ στο FIR της χώρας και τη συνολική, ανησυχητική κατάσταση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά δυσλειτουργιών, ο απαρχαιωμένος και ανεπαρκής τεχνολογικός εξοπλισμός, η χρόνια και οξυνόμενη υποστελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών και η απουσία αξιόπιστων εφεδρικών συστημάτων εγείρουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας πτήσεων, εύρυθμης λειτουργίας του εναέριου χώρου και διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας, σύμφωνα με τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Το πρόσφατο μπλακ άουτ στο FIR ανέδειξε με δραματικό τρόπο τις κυβερνητικές ευθύνες, αλλά και τη διαχρονική αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας για τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων και των επαγγελματιών του κλάδου. Παράλληλα, τα προβλήματα της ΥΠΑ έχουν αναδειχθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη χώρα να αντιμετωπίζει καταδίκες και διαδικασίες επί παραβάσει για σοβαρές ελλείψεις σε κρίσιμες τεχνολογίες και για μη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ασφάλειας πτήσεων.

Με το αίτημα σύγκλησης της Επιτροπής, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν πλήρη και τεκμηριωμένη θεσμική ενημέρωση για τα αίτια του μπλακ άουτ, την πραγματική κατάσταση του εξοπλισμού και της στελέχωσης της ΥΠΑ, καθώς και για τον σχεδιασμό, τα χρονοδιαγράμματα και τη χρηματοδότηση της αναγκαίας αναβάθμισης των υποδομών αεροναυτιλίας.

Όπως αναφέρουν, η ασφάλεια των πτήσεων και η προστασία του εναέριου χώρου της χώρας δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με καθυστερήσεις, προχειρότητα και επικοινωνιακή διαχείριση. Απαιτούν άμεσες απαντήσεις, διαφάνεια και ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις.

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