ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης: Κάθε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη είναι μάθημα ανθρωπιάς και ενσυναίσθησης
Πολιτική
18:20 - 05 Ιαν 2026

Ανδρουλάκης: Κάθε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη είναι μάθημα ανθρωπιάς και ενσυναίσθησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο είχε το απόγευμα της Δευτέρας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Για τέταρτη συναπτή χρονιά έχω την τιμή να γιορτάζουμε τα Θεοφάνια μαζί με τους εκατοντάδες προσκυνητές που έρχονται εδώ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αυτές τις γιορτινές μέρες.

Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί φέτος το καλοκαίρι μου δώσατε τη δυνατότητα να ζήσω μια συγκινητική εμπειρία, όταν σας συνόδευσα στα θυρανοίξια του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τένεδο» σημείωσε εισαγωγικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Και συμπλήρωσε αναφερόμενος στη διεθνή εμβέλεια και την προσωπικότητα του Πατριάρχη:

«Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί κάθε συνάντηση μαζί σας είναι ένα μάθημα ανθρωπιάς, ενσυναίσθησης, σοφίας και διορατικότητας, γιατί σε αυτές τις κρίσιμες για την ανθρωπότητα στιγμές που κερδίζει έδαφος η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο νόμος του ισχυρού σε βάρος του διεθνούς δικαίου αυτά τα μαθήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εύχομαι το 2026 να φέρει περισσότερα αισιόδοξα μηνύματα για την ανθρωπότητα, περισσότερη ειρήνη και ευημερία» .

Από την πλευρά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος υπογράμμισε ως πολύ σημαντικά τα λόγια που εκφώνησε ο κ. Ανδρουλάκης στα θυρανοίξια του ορθόδοξου ναού προ μηνών στην Τένεδο και ευχήθηκε να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια η παράδοση που έχει δημιουργηθεί να γιορτάζει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τα Θεοφάνια στο Φανάρι.

«Ευχές στην πατρίδα σας την Κρήτη και με τον Κρητικό Άγιο Χαλκηδόνος σας ευχόμαστε τα βέλτιστα» τόνισε.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη διάρκεια της συζήτησης του με τον κ. Ανδρουλάκη περιέγραψε τις ιστορικές στιγμές, που έλαβαν χώρα στη Νίκαια της Μικράς Ασίας όπου μαζί με τον Πάπα Λέοντα τίμησαν τα 1.700 χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο του 325 μ.Χ.

Δώρισε μάλιστα σχετικό αναμνηστικό της κοινής δήλωσης των δύο θρησκευτικών ηγετών στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος με τη σειρά του προσέφερε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ομοιότυπη έκδοση του 1938 της Οδύσσειας του Νίκου Καζαντζάκη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης: Για μας, ισχυρή δημόσια Παιδεία σημαίνει ανοδική κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Για μας, ισχυρή δημόσια Παιδεία σημαίνει ανοδική κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες

Ανδρουλάκης στο TikTok: Ένα γρήγορο μάθημα για όσα δεν μας λένε για την Παιδεία
Πολιτική

Ανδρουλάκης στο TikTok: Ένα γρήγορο μάθημα για όσα δεν μας λένε για την Παιδεία

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 1 λεπτό (video)
Πολιτική

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 1 λεπτό (video)

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Η έκφραση «έφαγα σφαίρα» δεν θυμίζει πολιτική, θυμίζει υπόκοσμο και μαφία
Πολιτική

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Η έκφραση «έφαγα σφαίρα» δεν θυμίζει πολιτική, θυμίζει υπόκοσμο και μαφία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλά «αν» των εκλογών

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

Magazino
17/07/2026 - 21:30

Από το πάρκο στο… κλειστό δωμάτιο: Γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές για το ήσυχο καλοκαίρι των εφήβων μας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ