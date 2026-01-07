Γεωργιάδης: Ακροδεξιό το πολιτικό στίγμα Καρυστιανού - Κάλεσμα να κατονομάσει όσους της πρόσφεραν χρήματα

Σφοδρή πολιτική κριτική στη Μαρία Καρυστιανού άσκησε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εκτιμώντας ότι το πολιτικό προφίλ που διαμορφώνει κινείται στον χώρο της ακροδεξιάς, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, αρχικά είχε στήριξη από την αριστερά.

«Ξεκίνησε με υποστήριξη από την αριστερά, αλλά το προφίλ που βγάζει είναι ακροδεξιό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ενώ αρχικά πίστευε πως η παρουσία της θα έπληττε πολιτικά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τελικά φαίνεται να προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά στον Κυριάκο Βελόπουλο. Όπως υποστήριξε, «τα πρόσωπα που την περιτριγυρίζουν είναι όλα από τη Νίκη».

Ο υπουργός Υγείας χρησιμοποίησε, μάλιστα, λογοτεχνική αναφορά, παρομοιάζοντας τη Μαρία Καρυστιανού με την Ωραία Ελένη του Ομήρου: «Δεν ξέρει κανείς πώς την περιγράφει ο Όμηρος, γιατί δεν μας το είπε ποτέ. Είναι όπως θέλει να τη φαντάζεται ο καθένας». Όπως σημείωσε, η κ. Καρυστιανού συγκεντρώνει θετικά σχόλια από ένα ευρύ πολιτικό φάσμα, «από την ακροαριστερά έως την ακροδεξιά».

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, εάν η κ. Καρυστιανού επιθυμεί να μπει ενεργά στην πολιτική, οφείλει να ξεκαθαρίσει τις θέσεις της σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το μεταναστευτικό και ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της χώρας. «Πρέπει να μας πει αν είναι υπέρ των κλειστών ή των ανοιχτών συνόρων, αν είναι υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν θέλει στροφή προς τη Ρωσία. Το ακροατήριό της δεν θα είναι πια τα Τέμπη», τόνισε.

Παράλληλα, κάλεσε την ίδια να κατονομάσει δημόσια όσους, όπως η ίδια έχει δηλώσει, της προσέφεραν «υψηλές θέσεις και πολλά χρήματα» για να μην προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. «Αν ισχυρίζεται ότι είναι υπέρ της κάθαρσης, να δώσει πρώτη το καλό παράδειγμα. Να πει ονοματεπώνυμα, ώστε να μιλήσουν και εκείνοι ή να φανεί αν πρόκειται για ισχυρισμό χωρίς βάση», ανέφερε.

Αναφερόμενος ειδικά στον Νικόλα Φαραντούρη και στο ενδεχόμενο συμμετοχής του σε πολιτικό σχήμα της κ. Καρυστιανού, ο υπουργός Υγείας σχολίασε ότι, αν και του είναι συμπαθής ως πρόσωπο, «δεν έχει μεγάλη πολιτική συγκρότηση». Υπενθύμισε ότι ο κ. Φαραντούρης εμφανίστηκε αρχικά ως ένθερμος υποστηρικτής του Στέφανου Κασσελάκη, στη συνέχεια τον επέκρινε και αργότερα υποστήριξε τον Αλέξη Τσίπρα, καταλήγοντας πως «ψάχνει καρέκλα να κάτσει».

Κατά τον κ. Γεωργιάδη, η δημοσκοπική πορεία της Μαρίας Καρυστιανού θα διαφοροποιηθεί σημαντικά όσο εκφράζει περισσότερες πολιτικές θέσεις και δίνει πολιτικού περιεχομένου συνεντεύξεις.

Αγροτικά μπλόκα: «Να επιβληθούν πρόστιμα αν συνεχιστεί το κλείσιμο των δρόμων»

Ερωτηθείς για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο υπουργός Υγείας αναγνώρισε ότι αρχικά υπήρχαν βάσιμα αιτήματα, κυρίως λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές που προέκυψαν από τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ωστόσο, όπως είπε, μετά την άρνησή τους να συμμετάσχουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό, «δεν έχουν πλέον κανένα δίκιο».

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα που ήταν δυνατό να υλοποιηθούν, σημειώνοντας πως υπάρχουν και διεκδικήσεις που αντικειμενικά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Κατά την άποψή του, εάν οι αγρότες συνεχίσουν να κλείνουν τους δρόμους και μετά την ανακοίνωση των μέτρων, η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε αυστηρά διοικητικά μέτρα και επιβολή προστίμων.

«Υπήρξε ανοχή, δόθηκε χρόνος λόγω των γιορτών, ανακοινώθηκαν μέτρα και προτάθηκε διάλογος. Όμως αυτό έχει όρια. Δικαιώματα δεν έχουν μόνο όσοι κλείνουν τους δρόμους», δήλωσε.

Επίθεση σε Βαρουφάκη για δηλώσεις περί ναρκωτικών

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κ. Γεωργιάδης και απέναντι στον Γιάνη Βαρουφάκη, με αφορμή δηλώσεις του για χρήση ναρκωτικών σε podcast της Γάιας Μερκούρη. Αν και ζήτησε συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό «καραγκιόζης» που είχε χρησιμοποιήσει σε ανάρτησή του –διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για σεβαστή φιγούρα της λαϊκής παράδοσης– επέμεινε στην έντονη κριτική του.

Όπως είπε, ο κ. Βαρουφάκης, έχοντας απήχηση στη νεολαία, μίλησε με ελαφρότητα για τη χρήση ecstasy, παρουσιάζοντας προσωπικές εμπειρίες χωρίς να αναδεικνύει τους κινδύνους. «Αν κάποιο παιδί πάρει ecstasy επειδή τον είδε και πεθάνει; Ακόμα και μισό χάπι μπορεί να προκαλέσει θάνατο, εγκεφαλικό ή ανακοπή», ανέφερε.

Τόνισε ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις επηρεάζουν τους νέους και ότι όσοι έχουν δημόσιο λόγο φέρουν ευθύνη. «Δεν είναι χιούμορ, δεν είναι πλάκα. Ίσως είναι και ποινικά παράνομο», είπε, καλώντας τον κ. Βαρουφάκη να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Παράλληλα, άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, αναρωτώμενος πώς επέλεξε τον κ. Βαρουφάκη ως υπουργό Οικονομικών.