ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης: Σκανδαλώδης ο τρόπος που γίνεται η ενεργειακή μετάβαση από τη ΝΔ
Πολιτική
14:43 - 09 Ιαν 2026

Ανδρουλάκης: Σκανδαλώδης ο τρόπος που γίνεται η ενεργειακή μετάβαση από τη ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ξεκινώντας την τετραήμερη περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, βρέθηκε το πρωί στην πύλη της μονάδας «Πτολεμαΐδα V» της ΔΕΗ μετά την απόφαση της διοίκησης της εταιρείας να μην επιτρέψει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις.

«Συγχαρητήρια στη διοίκηση της ΔΕΗ, αυτή είναι η κατάντια τους» σχολίασε δηκτικά.

«Όπως γνωρίζετε ζήτησα να επισκεφθούμε τη μονάδα, αλλά η διοίκηση το αρνήθηκε χρησιμοποιώντας προσχηματικές δικαιολογίες, που εξέλειπαν το 2023, όταν ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλουν τον διάλογο αλλά δεν θα αποφύγουν τη λογοδοσία. Γιατί τα χρονοδιαγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνουν τη δυνατότητα σε έναν άλλο ενεργειακό σχεδιασμό, με ήπια μετάβαση που θα έχει στόχο το φθηνό κόστος ενέργειας για το νοικοκυριό, τον παραγωγό, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μεταποιητή και μάλιστα με ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για τη χώρα» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Συζητώντας με εργαζομένους σημείωσε ότι «ο τρόπος που γίνεται η ενεργειακή μετάβαση και η κατανομή του ενεργειακού χώρου από τη Νέα Δημοκρατία, είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι εθνικά επιζήμιο η διανομή του ενεργειακού χώρου να δίνει προτεραιότητα στους ολιγάρχες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι στους παραγωγούς όπως συμβαίνει στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε στις αγωνίες των αγροτών, των κτηνοτρόφων, τους και στην κατάρρευση της παραγωγής του πρωτογενούς τομέα σε όλη την Ελλάδα».

«Είναι όμως και εθνικά επιζήμια η επιλογή του «ξαφνικού θανάτου» αυτής της υπερσύγχρονης μονάδας, μίας από τις πιο σύγχρονες σε όλη την Ευρώπη, όπως είναι εθνικά επιζήμια η επιλογή να έχουμε πολύ μεγάλη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο.

Τις επιπτώσεις αυτών των επιλογών, τις βιώνει όλη η Ελλάδα καθημερινά στο κόστος ζωής, αλλά περισσότερο από τον καθένα τις βιώνετε εσείς στη Δυτική Μακεδονία. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι φεύγουν, έχει μαραζώσει δημογραφικά η περιοχή και έχουν προκύψει τεράστια οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα. Πού είναι τα 7,5 δισεκατομμύρια που υποσχέθηκε ως επενδύσεις ο Πρωθυπουργός;» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Και κατέληξε σημειώνοντας: «Όλα αυτά δείχνουν ότι μονόδρομος είναι η πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό ζητώ από κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να στηρίξουν την προσπάθειά μας, για να βάλουμε μαζί ένα τέλος στη διαφθορά, στην αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας. Μιας κυβέρνησης που δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών, αλλά τα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών. Και ιδιαίτερα στο θέμα του ενεργειακού σχεδιασμού υπάρχει η δυνατότητα η απολιγνιτοποίηση να γίνει ομαλά σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά χρονοδιαγράμματα. Έχουν κάνει μια άλλη επιλογή που είναι εθνικά επιζήμια».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πετρέλαιο: Ανοδικές τάσεις λόγω ανησυχιών για Ιράν και συμφωνιών στη Βενεζουέλα
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Ανοδικές τάσεις λόγω ανησυχιών για Ιράν και συμφωνιών στη Βενεζουέλα

Ολοκληρώθηκε η 2η Εκπαιδευτική Δράση του Agrifood Leadership 2025-2026 στα Ιωάννινα
Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε η 2η Εκπαιδευτική Δράση του Agrifood Leadership 2025-2026 στα Ιωάννινα

Συνοδεία τρακτέρ θα προσέλθει στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη η αντιπροσωπεία των αγροτών
Πολιτική

Συνοδεία τρακτέρ θα προσέλθει στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη η αντιπροσωπεία των αγροτών

Η Μελόνι δεν θεωρεί πιθανή επίθεση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία
Ειδήσεις

Η Μελόνι δεν θεωρεί πιθανή επίθεση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ βαφτίζει «Πανεπιστήμια» τα κερδοσκοπικά κολλέγια και η ΕΛΑΣ το αποδέχεται
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ βαφτίζει «Πανεπιστήμια» τα κερδοσκοπικά κολλέγια και η ΕΛΑΣ το αποδέχεται  

Κατρίνης από Έβρο: Δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ και πουθενά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Πολιτική

Κατρίνης από Έβρο: Δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ και πουθενά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

ΠΑΣΟΚ: Πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό σχέδιο για την ενέργεια – Οι πέντε εθνικοί στόχοι (πίνακες)
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό σχέδιο για την ενέργεια – Οι πέντε εθνικοί στόχοι (πίνακες)

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει ο Σαμαράς
Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει ο Σαμαράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Ράλι με οδηγούς Big Tech, πετρέλαιο και το γεωπολιτικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:40

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:20

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:15

Γκουτέρες στη Συρία για πρώτη φορά ως επικεφαλής του ΟΗΕ: Στο επίκεντρο η πολιτική μετάβαση

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:55

Τουρνάς: Οι αυριανές (22/7) συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες στο Μάτι – Χρειάζεται προσοχή από όλους

Οικονομία
21/07/2026 - 18:40

Καφούνης: Χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις, το εμπόριο θα βρεθεί αντιμέτωπο με νέα λουκέτα

Αυτοδιοίκηση
21/07/2026 - 18:25

Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος των εμπειρογνωμόνων για τις ρωγμές στην Κυψέλη

Πολιτική
21/07/2026 - 18:07

Πρωτοδικείο Αθηνών: Απορρίφθηκε η αγωγή Δημητριάδη κατά Κουκάκη – Καταδίκη σε δικαστικά έξοδα €7.000

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:06

Ουγγαρία: Στο επίκεντρο έρευνας το Fidesz του Όρμπαν για υπόθεση επιχορηγήσεων

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 17:51

ΧΑ: Άλμα 2,08% - Τράπεζες και διυλιστήρια οδηγούν την αντεπίθεση και τις 2.500 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 17:42

Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική
21/07/2026 - 17:39

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά

Πολιτική
21/07/2026 - 17:27

Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έτοιμη για αποστολή ασφαλείας στο Ορμούζ – «Πρωταγωνιστούμε στη θαλάσσια ασφάλεια»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 17:14

Τράπεζα Πειραιώς: Επιβραβεύει πρώτη στην Ελλάδα τις πληρωμές με IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 17:10

ΗΠΑ: Έρχονται νέοι δασμοί για περίπου 60 οικονομίες, προαναγγέλλει ο Λευκός Οίκος

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 17:06

Άλμα στη Wall Street: Chipmakers και κέρδη εταιρειών υπερισχύουν των γεωπολιτικών ανησυχιών

Οικονομία
21/07/2026 - 16:42

Πιερρακάκης: Στα €23 δισ. το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 – Υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για επενδύσεις

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 16:41

Μπρατάκος: Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:35

ΕΟΤ: «Μεμονωμένο» το περιστατικό στην Ακρόπολη – Η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί απόλυτη προτεραιτότητα

Πολιτική
21/07/2026 - 16:27

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:26

Νέα πρόταση στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό από την Αγάπη Σμπώκου – Οι προτεραιότητες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 16:24

Morgan Stanley: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top Picks και τιμές στόχοι

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/07/2026 - 16:20

Έκθεση-καμπανάκι του FAO: Γιατί η υγιεινή διατροφή γίνεται ολοένα ακριβότερη στην Ευρώπη

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:17

Καζακστάν: Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα «παγώνουν» τις εξαγωγές πετρελαίου

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:08

Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ αποχωρεί από το CHP και ιδρύει νέο κόμμα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:04

Σύγκρουση του «Έλυρος» με φορτηγό πλοίο στη Σούδα - Η ανακοίνωση του Λιμενικού

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:01

ΣΕΤΕ: Οι έξι προτεραιότητες για τον ελληνικό τουρισμό

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 15:54

ΙΕΑ: «Ασπίδα» άνω του 1 δισ. βαρελιών απέναντι στις αναταράξεις της αγοράς πετρελαίου

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:49

Traffic Commander: Η ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύει drones και «πράσινο κύμα» για να βάλει τέλος στο κυκλοφοριακό χάος

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21/07/2026 - 15:46

ΥΠΑ: Ορκίστηκαν 45 νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ