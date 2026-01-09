Δένδιας: Βλαπτική η συζήτηση ότι δήθεν άλλαξαν οι θέσεις μας για το Διεθνές Δίκαιο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από το βήμα της Βουλής επανέλαβε με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο τη σταθερή προσήλωση της ελληνικής κυβέρνησης στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Στην καταληκτική του ομιλία, απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης σχετικά με δήλωση του Πρωθυπουργού για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι υπήρξε μεταβολή της πάγιας ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι υπάρχουν κατατεθειμένα στα πρακτικά της Βουλής επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν πως η ελληνική στάση παραμένει απολύτως συνεπής με το Διεθνές Δίκαιο. Επισήμανε ότι η θέση της Ελλάδας, κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού, εκφράστηκε επίσημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, παραπέμποντας μάλιστα στη σχετική τοποθέτηση του Έλληνα εκπροσώπου. Υπό αυτό το πρίσμα, χαρακτήρισε τη σχετική συζήτηση «εκ του περιττού» και επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι η στάση της Τουρκίας βρίσκεται σε πλήρη ασυμβατότητα με το Διεθνές Δίκαιο. Ειδική μνεία έκανε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», τα οποία –όπως τόνισε– αμφισβητούν ευθέως τα υφιστάμενα σύνορα και τα δικαιώματα του Ελληνισμού.

Κλείνοντας, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν διεκδικεί εδάφη, δεν απειλεί και επιθυμεί να ζει με σεβασμό στα ισχύοντα γεωγραφικά και συνταγματικά της σύνορα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, αυτή η θεμελιώδης ελληνική αντίληψη για ειρηνική συνύπαρξη δεν είναι συμβατή με τη διαρκώς και επίμονα εκφραζόμενη τουρκική προσέγγιση.